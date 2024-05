La guerra tra Israele e Hamas: Israele ordina nuove evacuazioni nella città di Rafah a Gaza

RAFAH (Striscia di Gaza) – Sabato Israele ha ordinato nuove evacuazioni nella città di Rafah, nel sud di Gaza, costringendo decine di migliaia di persone a fuggire mentre si prepara ad espandere la sua operazione militare vicino all’area centrale densamente popolata, nonostante la crescente pressione. mezzo la guerra Il suo stretto alleato sono gli Stati Uniti e altri.

Piace Proteste filo-palestinesi Tuttavia, l’esercito israeliano ha anche affermato che si stava muovendo in un’area devastata nel nord di Gaza, dove ha confermato che il gruppo militante di Hamas si era riorganizzato.

Israele ha ora evacuato il terzo orientale di Rafah, considerato l’ultimo rifugio a Gaza. Le Nazioni Unite hanno avvertito che è prevista anche un’invasione su larga scala di Rafah Paralizzando ulteriormente le operazioni umanitarie Ha causato un alto numero di vittime civili.

Il valico di Rafah al confine con l’Egitto si trova vicino ai principali punti di ingresso degli aiuti già colpiti. Lo hanno fatto le forze israeliane Catturato il lato di Gaza Valico di Rafah, che ne ha portato alla chiusura.

L’Egitto ha rifiutato di coordinarsi con Israele per fornire aiuti attraverso il valico di Rafah a causa della “inaccettabile escalation israeliana”, ha riferito sabato il Cairo News Channel, di proprietà statale, citando un funzionario anonimo. Il canale ha stretti rapporti con i servizi di sicurezza egiziani.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che non fornirà armi offensive a Israele a Rafah. Venerdì l’amministrazione Biden ha affermato che vi era una situazione “ragionevole” La prova che Israele ha violato il diritto internazionale Protezione dei civili: la dichiarazione più forte di Washington finora su questo argomento.

In risposta, Ofir Falk, consigliere per la politica estera del primo ministro israeliano, ha dichiarato all’Associated Press che Israele sta agendo in conformità con le leggi sui conflitti armati e che l’esercito sta adottando ampie misure per evitare vittime civili, compreso l’allarme sulle persone operazioni militari tramite telefonate e telefonate. Messaggi di testo.

più di 1,4 milioni di palestinesi Metà della popolazione di Gaza – metà della popolazione – ha trovato rifugio a Rafah, la maggior parte dopo essere fuggita dagli attacchi israeliani altrove. Le evacuazioni stanno costringendo alcune persone a ritornare nel nord, dove le zone sono state devastate dai precedenti attacchi israeliani. Le agenzie umanitarie stimano che 110.000 persone se ne fossero andate prima dell’ordine di sabato, a cui se ne aggiungono altre 40.000.

“Dovremmo aspettare finché non moriremo tutti uno sopra l’altro? Quindi abbiamo deciso di andarcene”, ha detto Hanan Al-Satri, residente a Rafah, mentre le persone si precipitavano a caricare materassi, serbatoi d’acqua e altri oggetti sui veicoli.

“L’esercito israeliano non ha una zona sicura a Gaza. “Prendono di mira tutto”, ha detto Abu Youssef Al-Deiri, che in precedenza era stato sfollato da Gaza City.

Molte persone sono state sfollate più volte. Ci sono ancora alcuni posti dove andare. Alcuni in fuga dai combattimenti all’inizio della settimana hanno allestito campi nella città di Khan Yunis – metà del quale è stata distrutta in un precedente attacco israeliano – e nella città centrale di Deir al-Balah, mettendo a dura prova le infrastrutture.

Alcuni palestinesi vengono inviati in quelle che Israele chiama zone umanitarie sicure lungo la fascia costiera di Mawasi, che è già affollata da circa 450.000 persone che vivono in condizioni squallide. Il campo, disseminato di spazzatura, è privo di strutture di base.

Georgios Petropoulos, funzionario dell’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite a Rafah, ha affermato che gli operatori umanitari non hanno scorte per aiutare le persone a stabilirsi in nuove località. “Semplicemente non abbiamo tende, coperte, letti, nessuno dei materiali che una popolazione mobile potrebbe ottenere dal sistema umanitario”, ha affermato.

Petropoulos ha affermato che il Programma alimentare mondiale ha avvertito che i prodotti alimentari destinati alla distribuzione nel sud di Gaza finiranno entro sabato, il che rappresenta un’ulteriore sfida in un momento in cui alcune parti di Gaza si trovano ad affrontare ciò che il capo del Programma alimentare mondiale ha descritto come “Carestia totale.” I gruppi umanitari hanno affermato che il carburante presto finirà, costringendo gli ospedali a interrompere le operazioni vitali e i camion che consegnano gli aiuti.

Ci sono stati aspri combattimenti anche nel nord di Gaza. Il portavoce dell’esercito israeliano Avichai Adraee ha chiesto ai palestinesi di Jabalia, Beit Lahia e delle aree circostanti di lasciare le loro case e andare nei rifugi nella parte occidentale di Gaza City, avvertendo che le persone si trovano in una “zona di combattimento pericolosa” e che Israele colpirà “con grande forza”. ” “.

L’agenzia delle Nazioni Unite che sostiene la popolazione di Gaza, nota come UNRWA, ha affermato che circa 300.000 persone sono state colpite dagli ordini di evacuazione a Rafah e Jabalia, ma i numeri sono probabilmente più alti.

Il nord di Gaza è stato il primo obiettivo dell’offensiva di terra israeliana iniziata dopo che Hamas e altri militanti hanno attaccato il sud di Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone, la maggior parte dei quali civili, e prendendo in ostaggio altri 250. Detengono ancora circa 100 prigionieri e i resti di oltre 30. Hamas ha detto sabato che l’ostaggio Nadav Boublewell è morto dopo essere stato ferito in un attacco aereo israeliano un mese fa. Hamas non ha fornito alcuna prova a sostegno di questa affermazione.

Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, che non distingue tra civili e combattenti, i bombardamenti e gli attacchi di terra israeliani hanno causato la morte di oltre 34.800 palestinesi, la maggior parte dei quali donne e bambini. Israele incolpa Hamas per le vittime civili e la accusa di essere presente in aree residenziali densamente popolate.

Sabato le autorità civili di Gaza hanno fornito maggiori dettagli sulle fosse comuni annunciate dal Ministero della Sanità all’inizio della settimana presso l’ospedale Al-Shifa, il più grande ospedale nel nord di Gaza che era stato l’obiettivo di un precedente attacco israeliano. Le autorità hanno affermato che la maggior parte degli 80 corpi dei pazienti sono morti a causa della mancanza di cure. L’esercito israeliano ha affermato: “Ogni tentativo di incolpare Israele per aver seppellito civili in fosse comuni è completamente falso”.

Secondo l’ospedale dei martiri di Al-Aqsa e un giornalista di AP che ha contato i corpi, almeno 19 persone, tra cui otto donne e otto bambini, sono state uccise durante la notte nel centro di Gaza in raid che hanno colpito le aree di Zawaida, Maghazi e Deir al-Balah.

“Bambini, qual è la colpa dei bambini che sono morti?” Ha detto un parente. Una donna ha colpito in faccia uno dei bambini che giaceva a terra.

Un altro ciclo di colloqui per il cessate il fuoco al Cairo si è concluso all’inizio di questa settimana senza alcun progresso.

Sam Madanek ha riferito da Tel Aviv e Sami Magdy dal Cairo. Jack Jeffrey a Gerusalemme ha contribuito a questa storia.

