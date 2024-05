La principessa Kate rilascia una dichiarazione durante l’assenza dal cancro

La principessa Kate ha rilasciato una rara dichiarazione durante la sua assenza di mesi durante il trattamento del cancro, a seguito di una tragedia che ha coinvolto un iconico aereo della Seconda Guerra Mondiale.

Il leader dello squadrone Mark Long è rimasto ucciso domenica in un incidente mentre volava con un aereo da caccia Spitfire appartenente al Battle of Britain Memorial Flight alla RAF Coningsby nel Lincolnshire, in Inghilterra. L’indagine è iniziata.

Il BBMF mantiene gli aerei in tempo di guerra e possiede sei delle ultime dozzine di Spitfire idonei al volo.

La principessa Kate viene vista durante una visita all'annuale Air Tattoo alla RAF Fairford in Inghilterra il 14 luglio 2023. Ha rilasciato una dichiarazione dopo che un pilota è rimasto ucciso in un incidente dello Spitfire…

La principessa Kate viene vista durante una visita all’annuale Air Tattoo alla RAF Fairford in Inghilterra il 14 luglio 2023. Ha rilasciato una dichiarazione dopo che un pilota è stato ucciso in un incidente dello Spitfire a RAF Coningsby.

Il principe William è il commodoro aereo onorario della base La coppia ha espresso il proprio rispetto per Long su X, in precedenza su Twitter: “Molto triste apprendere la notizia questo pomeriggio dalla RAF Coningsby.

“I nostri pensieri questa sera vanno ai cari del pilota, al Battle of Britain Memorial Flight e alla più ampia famiglia della RAF. W&C”

Si è trattato di una rara dichiarazione pubblica da parte della principessa Catherine, assente dal lavoro da quando ha subito un intervento chirurgico addominale a gennaio, dopo il quale le è stato diagnosticato un cancro.

È molto triste apprendere la notizia questo pomeriggio dalla RAF Coningsby. I nostri pensieri questa sera vanno ai cari del pilota, al Battle of Britain Memorial Flight e alla più ampia famiglia della RAF. bagno -Il Principe e la Principessa del Galles (@KensingtonRoyal) 25 maggio 2024

Kensington Palace ha pubblicato un importante rapporto su uno dei suoi più grandi progetti, il suo lavoro per la prima infanzia, il 20 maggio, anche se non ha rilasciato alcuna dichiarazione a corredo del comunicato stampa.

I suoi assistenti sottolinearono allora che non aveva ancora ricevuto l’approvazione dei medici per tornare al lavoro. Quindi è interessante notare che è incluso in questo post in onore di Long.

La principessa è stata oggetto di speculazioni selvagge sui social media a febbraio e marzo come parte della tendenza a chiedere “Dov’è Kate Middleton?”

Tuttavia, il suo annuncio del 22 marzo di aver iniziato la chemioterapia per il cancro ha fermato le voci sul nascere.

Il ritrovato rispetto online per la privacy di Kate riguardo alla sua salute è rimasto per lo più in vigore da allora, anche se è chiaro che vengono prese decisioni attente su quando dovrebbe commentare e quando no.

Kate ha messo il suo nome su un altro post sui social media da quando è diventata pubblica dopo una serie di accoltellamenti nel centro commerciale Westfield a Bondi Junction a Sydney, in Australia, ad aprile.

“Siamo scioccati e rattristati dai terribili eventi accaduti a Sydney oggi. I nostri pensieri vanno a tutti coloro che sono stati colpiti, compresi i cari delle persone scomparse e gli eroici soccorritori che hanno rischiato la vita per salvare gli altri. W&C”, ha scritto la coppia nel post su X leggi l’ora.

William avrebbe potuto facilmente rispondere da solo alla tragedia della RAF Coningsby poiché è lui ad assumere il ruolo di commodoro aereo onorario alla base.

Tuttavia, Kate sentiva chiaramente di volerlo sostenere e mostrare il suo rispetto verso una famiglia in lutto.

Citato in GuardianoIl Capitano del Gruppo Robbie Lees, Wing Commander dell’Air Show, ha dichiarato: “È con grande tristezza che devo confermare la scomparsa dello Squadrone Mark Long.

“Mark era un pilota del Typhoon qui alla RAF Coningsby e negli ultimi quattro anni è stato pilota del Battle of Britain Memorial Flight [BBMF]. Grande amico, collega e pilota entusiasta e professionale, mancherà moltissimo a tutti coloro che lo hanno conosciuto.

“Un’indagine sulle cause di questo tragico evento è ora iniziata.”

Jack Royston è il principale corrispondente reale di Newsweek, citato a Londra. Puoi trovarlo su X (ex Twitter) all’indirizzo @jack_royston E continua a leggere le sue storie Newsweek‘S Pagina Kings su Facebook.

