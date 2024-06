La reazione di Mark Henry al finto ritiro di AJ Styles da SmackDown

Quando AJ Styles ha fatto finta di ritirarsi prima di abbassare l’hype sul campione indiscusso della WWE Cody Rhodes, una voce dal pubblico ha parlato e ha detto quello che stavano pensando molti fan.

“Marco Enrico!”

L’ultima curva è accesa Smack Down Between Styles and Rhodes, che prepara il terreno per il secondo capitolo della loro saga, ha una sorprendente somiglianza con la trama del film del 2013 crudo. A quel punto, un Mark Henry elegantemente vestito tentò John Cena con un sincero addio, solo per far entrare Cena nella sua sala del dolore.

Allora, come ha reagito Henry al remake del 2024 di Great Pretender della WWE?

Lo adorava.

“Ben fatto AJ,” ha scritto su X il Hall of Famer della WWE ed ex campione del mondo, prima di concludere con tre emoji che applaudono e un cenno alla sua Busted Open Radio e alla WWE.

All’inizio di questa settimana, il contratto di Henry con All Elite Wrestling è scaduto. Nonostante il suo passaggio dalla AEW, l’uomo più forte del mondo intende rimanere coinvolto nel settore dell’intrattenimento sportivo, dicendo all’inizio di questa settimana: “Non lascerò il wrestling professionistico. Quello che sto dicendo è che mi prenderò un po’ di tempo per lavorare su alcuni progetti e tornerò con tutte le mie forze. Perché è quello che faccio.”

Forse nel suo tempo libero Henry potrebbe presentare Styles a un sarto di talento, uno che apprezza lo stile di una giacca color salmone e potrebbe usare tali toni per creare abiti raffinati per rendere The Phenomenal One davvero eccezionale.