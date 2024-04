La serie “Quantum Leap” della NBC è stata cancellata dopo due stagioni

Quantum Leap della NBC è stato cancellato dopo due stagioni diversificato Lo ha confermato.

Lo spettacolo era il seguito dello spettacolo omonimo del 1989 con Scott Bakula e Dean Stockwell. Il remaster vedeva Raymond Lee nei panni del fisico Dr. Ben Song, il cui tentativo di riavviare il progetto Quantum Leap del Dr. Sam Beckett lo porta a rimanere intrappolato nelle vite di diverse persone del passato proprio come Beckett. Mentre cerca di correggere ciò che è andato storto in quelle vite, “salta” in vite diverse sperando che ogni salto sia un salto verso casa.

Il cast della serie comprendeva anche Caitlin Bassett, Ernie Hudson, Mason Alexander Park e Nanrisa Lee. Steven Lilien e Brian Weinbrandt hanno sviluppato la serie e sono produttori esecutivi insieme a Martin Gero tramite Quinn's House, Dean Georgaris, Deborah Pratt, Chris Grismer e Alex Berger. La Universal Television era lo studio. Giroux e Georgaris sono stati co-concorrenti.

“Quantum Leap” è stato presentato in anteprima su NBC nel settembre 2022. È stato rinnovato per una seconda stagione nel dicembre dello stesso anno. La seconda stagione è stata lanciata nell'ottobre 2023, con il finale di stagione in onda a febbraio. Ora servirà come finale della serie.

Recentemente, la NBC ha annunciato di aver rinnovato “Chicago Med”, “Chicago Fire”, “Chicago PD”, “Law & Order” e “Law & Order: SVU” per la stagione 2024-2025. Una decisione è ancora in sospeso su “Law & Order: Organized Crime”, con Christopher Meloni. I nuovi drammi “Found” e “The Irrational” sono stati rinnovati per una seconda stagione a novembre.

La notizia della cancellazione è stata riportata per la prima volta da Deadline.