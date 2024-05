L’appaltatore della NASA avverte che il lancio del Boeing deve essere interrotto “prima che accada qualcosa di catastrofico”

“La NASA deve raddoppiare i controlli di sicurezza e riesaminare i protocolli di sicurezza per assicurarsi che lo Starliner sia sicuro prima che accada qualcosa di catastrofico agli astronauti e alle persone sulla Terra”.

Spegnilo

Un appaltatore della NASA sta esortando l’agenzia spaziale a sospendere l’imminente lancio del Boeing Starliner a causa di gravi problemi di sicurezza con i prodotti dell’azienda aerospaziale.

In comunicato stampaIl presidente di ValveTech, una società della NASA che fornisce componenti all’agenzia, ha avvertito che un ronzio udito durante il lancio dello Starliner, ora ripulito, potrebbe indicare che qualcosa non andava seriamente nella capsula di trasporto.

“In qualità di importante partner della NASA e come esperti di valvole, li esortiamo fortemente a non tentare un secondo lancio a causa del rischio di una catastrofe sulla rampa di lancio”, ha affermato il presidente di ValveTech. Erin Favell ha avvertito. “Secondo i resoconti dei media, una persona che camminava vicino allo Starliner ha notato un ronzio che indicava una perdita dalla valvola pochi minuti prima del lancio. Questo suono potrebbe indicare che la valvola ha superato il suo ciclo di vita.”

Dopo l’incidente avvenuto prima che lo Starliner tentasse il primo lancio dell’equipaggio all’inizio di maggio. Ha detto la NASA Non ci riproveranno almeno fino al 17 maggio. Secondo Favel, c’è molto da fare da qui ad allora per evitare i peggiori risultati possibili.

“La NASA deve raddoppiare i controlli di sicurezza e riesaminare i protocolli di sicurezza per assicurarsi che Starliner sia al sicuro prima che accada qualcosa di catastrofico agli astronauti e alle persone sulla Terra”, ha affermato.

Cattive notizie Boeing

L’amministratore delegato della United Launch Alliance, che lancia il veicolo in orbita, si è fortemente opposto alla compagnia X, precedentemente nota come Twitter.

“Non sono sicuro di cosa dire su questo”, ha detto libri. “Quasi niente di tutto ciò è vero: non urgente. Nessuna perdita. Ecc. È sorprendente che la persona citata in particolare non sembri sapere come funziona questo tipo di valvola.”

Gli avvertimenti di ValveTech arrivano non solo dopo il lancio dello Starliner, ma anche dopo mesi di terribile pressione su Boeing che includeva la caduta di parti dei suoi aerei. Indagini governativee due informatori.

Come rileva il comunicato stampa dell’azienda, lo scrubbing del lancio è avvenuto anche dopo una sentenza del novembre 2023 in cui A.J. Lo ha stabilito il tribunale federale che Boeing aveva utilizzato una valvola di un’altra società aerospaziale, Aerojet Rocketdyne, che copiava i progetti di ValveTech. Il pezzo, secondo un testimone presente al processo, non era attrezzato per il lavoro che doveva svolgere e, per quanto ha potuto constatare l’azienda, non è stato sostituito.

“ValveTech continua a chiedersi come NASA, Boeing e Aerojet abbiano qualificato questa valvola per la missione senza adeguati dati di supporto, storia precedente o informazioni obsolete, che nella sua esperienza sono in conflitto con i protocolli di qualificazione dell’industria aerospaziale stabiliti dalla NASA”, si legge nel comunicato stampa.

Infine, queste sono alcune accuse molto gravi, e Futurismo Ho contattato la NASA per chiedere se le parti in questione sono state sostituite.

