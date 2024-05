Sebastian Stan e Lily James tornano in azione in un thriller horror

Getty/Valeria Ferreira/Kavin Bourhani

Dopo una collaborazione di grande successo su Hulu Pam e TommySebastian Stan e Lily James torneranno nella squadra ancora una volta Lascia che il male vada a ovestUn film horror psicologico pieno di suspense diretto da Christian Tavdrup (Non dire malvagità).

nord.cinque.sei. Rappresenta i diritti internazionali del film e lo presenterà agli acquirenti a Cannes, mentre CAA Media Finance e UTA Independent Film Group hanno organizzato il finanziamento e gestiranno la vendita nazionale.

Lascia che il male vada a ovest Segue la storia di un ferroviere che si imbatte in una fortuna in circostanze molto inquietanti. Mentre visioni e manifestazioni terrificanti lo fanno impazzire, sua moglie si convince che una presenza malvagia si sia attaccata alla loro famiglia.

Xc Vs ha redatto il testo. Tim e Trevor White (Re Riccardo, correttezza) stanno producendo sotto la bandiera della Star Thrower Entertainment, insieme a Mark Fasano e Nathan Klinger per Gramercy Park Media, che sta anche finanziando il film, e Alan Mandelbaum. Stan e James saranno anche produttori esecutivi insieme a Joshua Harris di Gramercy Park e Ford Corbett, Michael Rothstein e Samuel Hall di North.five.six.

Tommy Lee ha recitato al fianco di James, interpretato da Pamela Anderson, nel pluripremiato successo di Hulu Pam e TommyStan verrà visto prossimamente nel ruolo del protagonista uomo diverso, per il quale ha vinto un Orso d’argento a Berlino dopo una sensazionale anteprima mondiale al Sundance 2024. A24 pubblicherà il film a settembre. Nel cast è previsto anche l’attore Ali Abbasi l’apprendistaun titolo atteso in cui interpreta un giovane Donald Trump, sarà presentato in anteprima in concorso al Festival di Cannes 2024.

Visto di recente sulla A24 Artiglio di ferro E il dramma italiano Finalmente l’albaI prossimi progetti di James includono la commedia poliziesca Lionsgate Gente avida, a maggio; David Mackenzie rotazioneNel cast anche Riz Ahmed. e un film in uscita ispirato al fondatore dell’app di appuntamenti Bumble di 20th Century Studios ed Ethea Entertainment.

Tavdrup è meglio conosciuto per aver diretto il thriller psicologico danese Non dire malvagità, che riceverà un remake negli Stati Uniti, dove fungerà da EP. Come attore, è noto per i suoi ruoli in diverse produzioni danesi tra cui Dopo il matrimonio, Borgen E Verrò di corsaAccanto Padri E Donna orribileChe ha scritto e diretto.

Attualmente, Star Thrower è in produzione per David Frayn immortalità Con A24 interpretato da Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner e Chad Hartigan Triplicare Con Zoey Deutch, Jonah Hauer-King e Robbie Cruz.

Stan è rappresentato da CAA, Brookside Management e Sloane, Offer, Weber & Dern; James della Tavistock Wood Management, David Weber e Shelby Weiser; Tavdrop di WME; e contro CAA, Kaplan/Perrone e Leif Ginsburg.