Perché i Phillies non possono e non vogliono andare avanti nonostante il loro inizio come la migliore squadra della MLB – NBC Sports Philadelphia

Nel 43esimo giorno della stagione più lunga, i Phillies si sono riposati.

Probabilmente hai attirato la tua attenzione che mentre stavi aspettando l’inizio della serie del fine settimana contro i Marlins al LoanDepot Park, i tuoi Fightins si sono svegliati giovedì con il miglior record (26-12) di tutta la Major League Baseball.

Per essere più precisi, hanno chiaramente raggiunto l’obiettivo dichiarato durante l’allenamento primaverile di partire velocemente.

Il che ha reso interessante il commento di Rob Thompson dopo la vittoria con due gol sui Giants di sabato sera. Non era una risposta a una domanda specifica. Era un’osservazione disinvolta, come se stesse pensando ad alta voce.

“Dobbiamo rimanere umili e andare avanti”, ha detto l’allenatore.

Con questo in mente, prima che i Phillies concludessero il loro fuoricampo di grande successo con una sconfitta per 5-3 contro i Blue Jays che ha posto fine alla loro serie di vittorie consecutive a 7 mercoledì pomeriggio al Citizens Bank Park, a Thompson è stato chiesto se avesse le antenne alzate per segnali di eccessiva fiducia.

“Assolutamente”, ha detto. “Questo gioco ti renderà umile in fretta se pensi di essere migliore di quanto sei realmente. Abbiamo un buon club. Ma dobbiamo solo continuare a lavorare, continuare a giocare, continuare ad esserci. .” noi stessi.”

In questo spirito, ecco alcuni utili promemoria che la stagione 2024 sta appena iniziando ad avviarsi. Che più di tre quarti del programma rimangono in vigore. Avere il miglior record nel baseball il 9 maggio, insieme a $ 11, ti garantirà un panino con maiale al barbecue da Di Nic’s nel Reading Terminal Market.

Non per essere un ronzio. Solo numeri che confermano il realismo di Thompson.

In questa data nella storia del baseball, nelle ultime quattro stagioni complete, ecco le squadre che sono arrivate prime in assoluto – e dove hanno finito – seguite dall’eventuale vincitore delle World Series e dalla loro posizione generale allo stesso tempo.

Avviso spoiler. Tutto ha fatto la postseason. Nessuno di loro è arrivato alle World Series, tanto meno le ha vinte.

9 maggio 2019 – Minnesota Twins, 23-12 (.657)

Resto del percorso: 78-49 (.614)

È arrivato primo nell’AL Central, perdendo nella Division Series

Alzata la Coppa: Nazionali, 9 maggio: 15-22 (.405), 26sì (associazione)

9 maggio 2021 – Boston Red Sox, 22-13 (.629)

Resto del percorso: 71-57 (.555)

È arrivato secondo in Oriente. Perso nella LCS

Alza la Coppa: Braves, il 9 maggio: 14-16 (.467), 17sì

9 maggio 2022 – Los Angeles Dodgers, 19-7 (.731)

Resto del percorso: 92-44 (.676)

Fine 1 strada Nella NL West, ha perso nella serie di divisione

Nella NL West, ha perso nella serie di divisione Alzata la Coppa: Astros, il 9 maggio: 18-11 (.621), 7°sì (associazione)

9 maggio 2023 – Tampa Bay Rays, 29-7 (.806)

Resto del percorso: 70-56 (.556)

Finito 2 Seconda abbreviazione In Oriente ha perso nel turno delle wild card

In Oriente ha perso nel turno delle wild card Alzando la Coppa: Rangers, 9 maggio: 21-13 (.618), 4°sì

L’ultima volta che la squadra con il miglior record a questo punto ha vinto tutto è stato il 2018, quando gli Yankees e i Red Sox hanno pareggiato sul 25-10 (.714). Non c’è motivo per cui i Phillies non possano seguire questi passi. Questo solo per dire che non hanno ancora preso nulla. Incluso il rovesciamento dei Braves in cima alla NL East.

Hanno un vantaggio di due partite su una squadra che ha vinto la divisione per sei stagioni consecutive. Avevano anche un programma iniziale notevolmente favorevole. Dall’inizio della stagione con una serie di testa a testa contro i Braves, i Phillies non hanno mai affrontato una squadra sopra .500. A parte Atlanta, non hanno affrontato una sola squadra con uno dei primi 10 record nel baseball.

Oltre ai Phillies, Atlanta ha giocato contro Dodgers, Indians, Red Sox, Mariners e Rangers, tutte squadre vincenti. Questo difetto scomparirà nei prossimi quattro mesi e mezzo.

Gli infortuni potrebbero cambiare radicalmente il panorama della MLB da qui alla fine di settembre. I deal team possono anche stipulare accordi – o non stipularli – prima della scadenza.

UN PUNTO FINALE DELLA STORIA: I Phillies sono 15-6 al Citizens Bank Park mentre la loro serie di vittorie casalinghe si è conclusa a 11 mercoledì. La metà posteriore del programma è piena di partite in trasferta quando 44 date su 78 (56,4%) sono indicate da caselle bianche nei tuoi pratici programmi tascabili.

Ancora una volta, i Phillies si sono messi in un’ottima posizione. Ma Thompson è in circolazione da abbastanza tempo per sapere che non ci sono garanzie a maggio. Si rende conto che può esserci un orco praticamente in ogni angolo, anche contro una squadra dei Marlins con il terzo peggior record nel baseball.

“Ora andiamo a Miami. Probabilmente non ci saranno molte persone in campo, quindi devi creare la tua energia internamente”, ha detto “E abbiamo un buon gruppo di persone che possono farlo. Tendono a portarlo ogni giorno. Quindi questa è l’unica cosa per me davvero.

“Quello che è successo negli ultimi due anni (perdere contro Houston nelle World Series del ’22, perdere contro l’Arizona nella NLCS del ’23) è stato davvero motivante per questo gruppo. Penso che l’intera stanza sia competitiva e si nutrono di l’un l’altro in quel modo. Questi ragazzi vengono a suonare ogni giorno. “Sono duri e si divertono allo stesso tempo, quindi è un gruppo davvero speciale.”

Tuttavia, quanto sarà speciale non sarà determinato fino a ottobre.

Iscriviti ovunque trovi i tuoi podcast:

Podcast di Apple | Musica di Youtube | Spotify | cucire | Art19 | RSS | Guarda su YouTube