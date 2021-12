L’Asia è in ritardo rispetto agli Stati Uniti, rally del mercato azionario in euro tramite Reuters

© Reuters. Immagine del file: tabellone elettronico delle quotazioni azionarie visualizzato in una sede della conferenza a Tokyo, in Giappone, il 1 novembre 2021. REUTERS / Issei Kato



di Wayne Cole

SYDNEY (Reuters) – Lunedì i mercati azionari asiatici hanno registrato un rally sui futures statunitensi ed europei, mentre i titoli hanno ceduto alcuni dei loro recenti guadagni e il petrolio è cresciuto mentre l’Arabia Saudita ha alzato i prezzi del greggio.

Il rapporto misto sull’occupazione statunitense di novembre ha fatto poco per scuotere le aspettative del mercato di un’austerità più severa da parte della Federal Reserve, che ha aspettato una settimana per un rapporto sui prezzi al consumo, il che giustifica un calo anticipato.

Poiché questa variazione si è diffusa in un terzo degli stati degli Stati Uniti, Omigron è stata una preoccupazione, con segnalazioni dal Sud Africa che mostravano solo sintomi lievi.

La negoziazione iniziale è stata prudente poiché l’indice MSCI a base ampia delle azioni dell’Asia-Pacifico è sceso dello 0,4% al di fuori del Giappone.

Ridotto dello 0,6%, anche se il governo ha considerato di aumentare le sue previsioni di crescita economica a un pacchetto di incentivi record di 490 miliardi di dollari.

Le blue chip cinesi hanno guadagnato lo 0,7% dopo che i media statali hanno citato il premier Li Keqiang secondo cui le banche di Pechino avrebbero tagliato i coefficienti di domanda di riserva (RRR) “in modo tempestivo”.

Le azioni dello sviluppatore immobiliare in difficoltà China Evergrande Group sono scese dell’11% dopo aver affermato che non vi era alcuna garanzia che avrebbe avuto fondi sufficienti per rimborsare il prestito.

Wall Street ha guadagnato lo 0,4% e i futures Nasdaq dello 0,1% dopo una flessione in ritardo venerdì. I futures EUROSTOXX 50 sono in rialzo dell’1,0% e i futures in rialzo dello 0,7%.

Sebbene il salario di base degli Stati Uniti sia diminuito a novembre, l’indagine sulle famiglie è stata forte, con un aumento di 1,1 milioni di posti di lavoro e disoccupazione fino al 4,2%.

“Riteniamo che la Fed guarderà all’economia molto più vicino alla piena occupazione di quanto si pensasse in precedenza”, ha affermato. Barclays (LON 🙂 L’economista Michael Capone.

“Pertanto, prevediamo un calo accelerato nella riunione di dicembre, seguito dal primo aumento delle tariffe a marzo. Prevediamo che tre aumenti di 25 punti base nel 2022 continueranno”.

Si prevede che il mercato dei futures sarà quasi completamente quotato allo 0,25% entro maggio e allo 0,5% entro novembre.

Capire la realta’

L’Hawkish Outlook è uno dei motivi per cui il capo stratega degli investimenti della BofA, Michael Hartnett, è stato rialzista sulle azioni per il 2022 in previsione di uno “shock dei tassi” e di un inasprimento delle condizioni finanziarie.

Supporta immobili, immobili, materie prime, volatilità, denaro e mercati emergenti, mentre le obbligazioni, il debito e le azioni possono combattere.

Per il momento, i rendimenti dei titoli di stato a breve termine stanno spingendo di più, ma gli investitori stanno scommettendo su rally preventivi che si mobiliteranno a lungo termine, indicando una crescita economica più lenta nel tempo e picchi più bassi dell’inflazione e del rapporto fiscale.

I rendimenti statunitensi di dieci anni fa sono scesi di quasi 13 punti base la scorsa settimana all’1,38% l’anno scorso, riducendo lo spread al minimo di due anni quest’anno. [U/S]

Il rialzo dei tassi a breve ha contribuito a rafforzare il valore del dollaro USA, soprattutto nei confronti delle valute a forte crescita che sembrano essere vulnerabili alla diffusione della variante Omigron.

Il dollaro USA ha toccato il massimo da 13 mesi contro il dollaro australiano e neozelandese, ma è rimasto relativamente stabile a 96.214 in maggiore.

L’euro è sceso a un tocco di 1,1295 dollari, ancora meglio del suo ultimo minimo a 1,1184 dollari, mentre il dollaro è rimasto un rifugio sicuro a 113,01.

Sabato ha tagliato il suo valore di un quinto poiché la redditività e le preoccupazioni macroeconomiche hanno innescato vendite di quasi $ 1 miliardo in criptovalute.

Bitcoin ha chiuso l’ultima volta a $ 48.954 e ha chiuso la settimana a $ 41.967.

Tra le materie prime, l’oro ha trovato un certo supporto dal calo dei rendimenti obbligazionari a lungo termine, ma è stato scambiato lateralmente nell’intervallo $ 1.720 / 1.870 per diversi mesi. All’inizio di lunedì era di $ 1.785 l’oncia.

I prezzi del petrolio sono aumentati dopo che i principali esportatori dell’Arabia Saudita hanno aumentato i prezzi del greggio venduto in Asia e negli Stati Uniti, e i colloqui indiretti USA-Iran per rinnovare l’accordo nucleare hanno raggiunto un punto morto. [O/R]

È salito da $ 1,45 a $ 71,33 al barile da $ 1,46 a $ 67,72.