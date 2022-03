L’attrice Wings Farah Forky muore a 54 anni: la star muore dopo una lunga battaglia contro il cancro

L’attrice Wings Farah Forky è morta all’età di 54 anni.

Lois e Clark: Le nuove avventure di Superman La star di Lois e Clark, che si è anche esibita come doppiatrice, è morta di cancro nella sua casa in Texas il 25 febbraio, secondo The diverso.

Forke era famoso soprattutto per essere apparso come Alex Lambert nella quarta stagione della sitcom della NBC Wings, andata in onda dal 1990 al 1997.

Durante lo show, creato dagli scrittori di Cheers David Angell, Peter Casey e David Lee, l’attrice ha interpretato un ruolo interessante nell’amore di Joe, interpretato da Tim Daly.

È stato anche romanzato da Brian Hackett, interpretato da Stephen Webber. Joe alla fine ha vinto.

Inoltre, ha anche avuto un ruolo ricorrente nella seconda stagione di Lois e Clark: Le nuove avventure di Superman ed è apparsa in Mr. Rhodes, così come in Party of Five.

Ha anche recitato in diversi film nel corso della sua carriera, il primo è stato il film Brain Twisters del 1991.

La defunta attrice è apparsa nel film di Barry Levinson del 1994 Disclosure e nel 1994 Heat di Michael Mann, tra gli altri.

Forke ha anche prestato il suo talento vocale per portare Big Barda nella serie animata Batman Beyond e Justice League Unlimited.

Ha lavorato come doppiatrice per spot pubblicitari per aziende come Arby’s e Cadillac.

Il suo ultimo ruolo sullo schermo è stato nel film It Is What It Is, uscito originariamente nel 2001.

Forky, nata a Corpus Christi, in Texas, ha iniziato la sua carriera di attrice dopo essere apparsa in una produzione locale di The Rocky Horror Picture Show, secondo Il giornalista di Hollywood.

Successivamente si è trasferita a New York per affinare la sua arte presso il famoso Lee Strasberg Institute of Theatre and Film.

L’attrice alla fine si è allontanata dalla sua carriera di attrice per concentrarsi sulla crescita dei suoi figli gemelli, Chuck e Wyatt.

Forky lascia la madre e il patrigno, Beverly e Chuck Talmag e le sue tre sorelle Paige, Jennifer e Maggie, e il suo amico Mike Peterson, che, al posto dei fiori, chiedono donazioni all’American Cancer Society.