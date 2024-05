Le azioni annaspano con il Dow Jones che punta a raggiungere quota 40.000

Le azioni statunitensi sono rimaste poco cambiate venerdì pomeriggio, con Wall Street che si è fermato verso traguardi rialzisti mentre gli investitori esitavano sulle prospettive di un taglio dei tassi di interesse.

Il Dow Jones Industrial Average (^DJI) si è mantenuto stabile dopo aver toccato per la prima volta il livello chiave di 40.000 durante le negoziazioni di giovedì. L’S&P 500 (^GSPC) si è mosso appena sopra la linea piatta, mentre il Nasdaq Composite (^IXIC), ad alto contenuto tecnologico, è sceso appena al di sotto di essa, ma tutti i parametri erano sulla buona strada per guadagni settimanali.

Le azioni sono aumentate bruscamente in seguito ai commenti dei funzionari della Federal Reserve che hanno avvertito che i tassi di interesse probabilmente rimarranno ai massimi storici per un po’. Ciò ha smorzato l’entusiasmo per la prospettiva di tagli dei tassi di interesse a settembre, che era stato alleviato dagli incoraggianti dati sull’inflazione.

Il bilancio economico e societario di venerdì lascia solo pochi punti di partenza affinché il Dow Jones possa fare un altro tentativo di superare la congiuntura principale, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq hanno nuovi record a portata di mano.

Ciò evidenzia le apparizioni dei funzionari della Fed. Il governatore della Federal Reserve americana Michelle Bowman ha ribadito venerdì la sua opinione secondo cui la banca centrale non ha fatto progressi quest’anno nel contenere l’inflazione, ha detto il governatore della Federal Reserve americana Michelle Bowman in un discorso a Nashville, nel Tennessee. Bowman ha detto che è disposta ad aumentare nuovamente i tassi di interesse in una riunione futura se i dati in arrivo mostreranno un ulteriore rallentamento.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell avrebbe dovuto pronunciare il suo discorso domenica alla cerimonia di laurea della Georgetown University Law School, ma ora parlerà tramite un video preregistrato, dopo essere risultato positivo al coronavirus, ha detto venerdì un portavoce della banca centrale.

Considerando i singoli movimenti, le azioni di Reddit (RDDT) sono aumentate del 13%, non lontano dalla chiusura massima di 65,11 dollari di marzo. La piattaforma di social media ha firmato una partnership con OpenAI che vedrà ChatGPT integrare i contenuti dei suoi forum.

Nel frattempo, le azioni di GameStop (GME) sono scese di oltre il 25% dopo che il rivenditore di giochi ha dichiarato di aspettarsi un calo delle vendite nel primo trimestre poiché gli acquirenti si rivolgono ai punti vendita online. Le azioni dei meme sono salite alle stelle all’inizio della settimana in un’eco della follia del 2021, ma l’aumento si è trasformato in un calo negli ultimi giorni.