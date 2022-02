Le azioni di Airbnb salgono in mezzo al calo dei profitti

Airbnb (ABNB) è salito mercoledì dopo il rapporto sugli utili del quarto trimestre alla fine di martedì che ha battuto sia gli utili netti massimi che quelli inferiori, così come le aspettative del primo trimestre. Le azioni di Airbnb sono aumentate per il terzo giorno consecutivo.







La società ha registrato un utile per azione rettificato di 8 centesimi su un fatturato di 1,53 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano che Airbnb riportasse guadagni rettificati di 4 centesimi su un fatturato di $ 1,45 miliardi, secondo FactSet.

Le azioni di Airbnb sono aumentate del 4,2% a 187,80 durante la giornata di negoziazione pomeridiana mercato azionario oggi.

Le entrate sono aumentate del 38% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Airbnb prevede entrate per il primo trimestre comprese tra $ 1,41 miliardi e $ 1,48 miliardi. Gli analisti si aspettavano 1,24 miliardi di dollari.

Lo ha detto la società in un annuncio Messaggio agli azionisti. Come risultato del lavoro a distanza, le persone sono sparse in migliaia di paesi e città, rimanendo per settimane, mesi o addirittura intere stagioni alla volta, ha affermato l’azienda.

“Quasi la metà delle nostre notti prenotate nel quarto trimestre riguardava soggiorni di una settimana o più. Una notte su cinque prenotata era per soggiorni di un mese o più”, ha continuato la compagnia.

Azioni Airbnb: forte domanda repressa

Il viaggio era presto e I settori più colpiti nella pandemia di coronavirus. La carenza di personale nelle compagnie aeree e un’incidenza molto elevata di omicron hanno scoraggiato alcuni viaggi. Tuttavia, i requisiti di quarantena stanno generalmente diminuendo in molti paesi.

“Nonostante la continua incertezza a breve termine, vediamo prove di una domanda repressa: alla fine di gennaio 2022, avevamo prenotato oltre il 25% di notti in più per la stagione estiva rispetto a questa volta nel 2019”, la società disse.

Expedia (EXP) Riportati i risultati del quarto trimestre Venerdì ciò ha ampiamente superato le stime di Wall Street. I marchi di Expedia includono Hotels.com, Vrbo, Orbitz e Travelocity. Expedia lo è Classifica delle azioni IBD.

Un’altra compagnia di viaggi online, Prenotazione oggetti da collezione (BKNG), annuncia i risultati del quarto trimestre dopo la chiusura del mercato il 23 febbraio.

