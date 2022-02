Taika Waititi Pirates su HBO Max

Capitano in avanti! foto : Per gentile concessione di HBO Max

Cosa succede se Cosa facciamo all’ombra? Si trattava di snoozer in alto mare piuttosto che di vampiri a Staten Island? Abbiamo un simile senso dell’umorismo sarcastico Taika WaititiProssimo progetto TV: commedia dei pirati La nostra conoscenza significa morteCon Rhys Darby nel ruolo di “Pirate Man” Stede Bonnet e Aspetta Come Barbanera. Trailer nuovo di zecca Siamo arrivati ​​e siamo più emozionati che mai di vederlo.

“Uccide con… gentilezza! “

Questo Max Original non proviene solo dal premio Oscar Waititi, che è co-protagonista e produttore qui, ma anche dal creatore e produttore David Jenkins, i cui crediti precedenti hanno incluso il film molto divertente. Commedia sul rapimento alieno gente della terra. Ecco la descrizione ufficiale di La nostra conoscenza significa morte: “unico La nuova commedia è (molto) vagamente basata sulle vere avventure dell’attesissimo pirata del 18° secolo, Stede Bonnet, interpretato da Rhys Darby. Dopo aver scambiato la vita apparentemente affascinante di un gentiluomo con un pirata arrogante, Stede diventa capitano di una nave pirata. vendetta. Stead lotta per guadagnarsi il rispetto del suo equipaggio potenzialmente ribelle e le sue fortune cambiano dopo un fatidico confronto con il famigerato Capitan Barbanera, interpretato da Waititi. Stede e l’equipaggio stanno cercando di mettere insieme la loro nave e sopravvivere in alto mare”.

foto : Per gentile concessione di HBO Max

Come se Darby e Waititi non bastassero per farti guardare, il resto del cast include Nathan Foad, Samson Kaew. (Cercatori di verità)Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Frey, Matt Maher, Christian Nairn (Game of Thrones)Con O’Neal, Jose Khan, David Vine, Rory Kinnear, Samba-Shot, Nat Faxon, Fred Armisen e Leslie Jones.

HBO Max mostrerà 10 episodi in totale; I primi tre arriveranno il 3 marzo, seguiti da altri tre il 10 marzo, poi due il 17 e il 24 marzo.

