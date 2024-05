Le star del cinema di Minecraft celebrano il 15° anniversario del gioco con una torta

partecipazione a Nintendo Live SU Youtube 767mila

È una settimana importante per Minecraft poiché il gioco sta attualmente celebrando il suo 15° anniversario e, come parte di questo, si stanno svolgendo festeggiamenti di ogni genere.

Nel periodo precedente Film su Minecraftla cui proiezione nei cinema è prevista per 4 aprile 2025, due delle star del film – Jack Black e Jason Momoa – sono apparsi in una scenetta breve ma incredibilmente energica. Sarà interessante vedere come questo si tradurrà quando il film arriverà l’anno prossimo.

In un aggiornamento di aprile, è stato riferito che un film di Minecraft era stato ufficialmente girato. Jack Black è apparso di recente in Kung Fu Panda 4 (Ha anche doppiato Bowser Film Mario) e Jason Momoa è noto per aver interpretato il ruolo Acquaman Nel mondo DC.

Nel caso ti fossi perso il post sull’anniversario di Minecraft, Mojang festeggia con alcuni omaggi. L’ultima cosa che puoi ottenere è un mantello gratuito a tema anniversario. Per quanto riguarda l’oggetto quotidiano in regalo, si tratta di un Ender Hood gratuito.

“Da oggi puoi reclamare Mantello anniversario esclusivo Da indossare quando parti per la tua prossima avventura o sul tuo server preferito. È tuo, quindi esponilo come preferisci! Basta non fare alcun sibilo o potresti sorprendere qualcuno.”

La festa di compleanno di oggi richiede….testa libera! A partire da oggi puoi ottenere l’esclusiva veste del 15° anniversario di Minecraft. È tuo, quindi esponilo come preferisci! #Minecraft15 Saperne di più: https://t.co/b8Ad5b63PA pic.twitter.com/ImY6WCzk6D -Minecraft (@Minecraft) 18 maggio 2024

Microsoft e Mojang stanno attualmente effettuando sconti su tutte le piattaforme, incluso Switch, con uno sconto del 50% sul prezzo normale per Minecraft, Minecraft Legends e Minecraft Dungeons.