Legge (modifica) sulla cittadinanza: l’India si muove per attuare un controverso disegno di legge che esclude i musulmani

CNN

—



L’India ha annunciato norme che le consentono di attuare a Il controverso disegno di legge sulla cittadinanza Il che esclude i musulmani.

Il ministro dell'Interno indiano ha annunciato le regole lunedì, in vista delle elezioni generali indiane di primavera, in cui il primo ministro Narendra Modi cercherà un raro terzo mandato al potere.

La legge sulla cittadinanza (emendamento) prevede una corsia preferenziale verso la cittadinanza per gli immigrati provenienti da Afghanistan, Bangladesh e Pakistan, a condizione che non siano musulmani. La controversa legge si applica alle minoranze religiose perseguitate per motivi religiosi, tra cui indù, sikh, buddisti, giainisti, parsi e cristiani.

Il disegno di legge, approvato dal Parlamento indiano nel 2019, non potrà entrare in vigore finché le norme non saranno notificate.

Nonostante l'approvazione di Modi, un nazionalista indù, il disegno di legge è stato accolto con forti proteste da parte dei partiti di opposizione, che lo hanno affermato incostituzionale ed emarginato i 200 milioni di musulmani dell'India.

Lunedì sera il ministro degli Interni indiano Amit Shah ha elogiato Modi, affermando che ha “adempiuto a un altro impegno e mantenuto la promessa fatta dagli autori della nostra Costituzione agli indù, ai sikh, ai buddisti, ai giainisti, ai parsi e ai cristiani che vivono in quei paesi”. posta Su X.

Anwar Hazarika/Noor Foto tramite Getty Images Membri del Forum di opposizione unito protestano contro la legge sulla cittadinanza (emendamento) nel distretto di Nagaon, Assam, India, l'8 marzo 2024. READ Funzionari affermano che il sindaco ucraino rapito è stato liberato in "operazione speciale"

I critici del disegno di legge affermano che si tratta di un altro esempio di come Modi e il partito nazionalista indù Bharatiya Janata Party (BJP) stiano spingendo un’agenda nazionalista indù nell’India laica, un paese di 1,3 miliardi di persone. Spesa musulmana popolazione.

Il BJP affonda le sue radici nel movimento indù di destra indiano, molti dei cui seguaci vedono l'India come una nazione indù.

Da quando Modi è salito al potere quasi dieci anni fa, i critici affermano che l’etica laica e democratica della più grande democrazia del mondo si sta sgretolando a una velocità allarmante, con le minoranze che si sentono oppresse dalla politica maggioritaria del BJP e qualsiasi critica al governo affronta censura e punizione. .

Arriva un mese dopo le due moschee È stato demolito In Uttarakhand e Delhi, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, provocano scontri e coprifuoco locali.

A gennaio, Modi ha aperto un enorme tempio indù sul sito di una moschea del XVI secolo distrutta dai militanti indù più di 30 anni fa. Mentre molti indù hanno festeggiato l'apertura Ram Janmabhoomi Mandir ad AyodhyaL'inaugurazione è stata un doloroso ricordo della minoranza musulmana del Paese Divisioni religiose Ciò è diventato più evidente sotto Modi.