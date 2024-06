L’errore n. 1 che le persone commettono quando scrivono messaggi

Il ciclo può aggiungere un tono di ostilità agli SMS. Non è necessario terminare le “risposte di una o due parole” con un punto, afferma Senning.

Se vuoi trasmettere il messaggio che un problema è davvero serio, usa il punto, dice.

Un altro strumento che potresti voler usare con parsimonia è l’umorismo, poiché il tono, qualcosa che non può essere trasmesso attraverso il testo, è fondamentale per interpretarlo correttamente.

“È davvero difficile scrivere in modo divertente”, afferma Senning.

Prima di inviare una battuta via SMS, Sinning suggerisce di chiedersi: “Questi rapporti sono sufficientemente consolidati o devo conoscerli bene affinché funzionino?”

Tuttavia, i punti esclamativi possono essere utilizzati abbastanza liberamente.

“Vale la pena sapere che le persone usano i punti esclamativi e gli emoji più liberamente nei testi”, afferma Sinning. “È un modo per mostrare entusiasmo e non per indicare un’interpretazione eccessivamente entusiastica. Può essere usato per adattare il tono al lato positivo.”

