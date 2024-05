L’inflazione sta accelerando nell’Eurozona

I governatori delle banche centrali si incontreranno la prossima settimana per fissare i tassi di interesse per i 20 paesi che utilizzano l’euro, e si prevede che li taglieranno. Una mossa del genere renderebbe la Banca Centrale Europea la prima grande banca centrale a tagliare i tassi di interesse, rompendo con la Federal Reserve, la Banca d’Inghilterra e altre banche che hanno alzato rapidamente i tassi di interesse negli ultimi anni per frenare l’aumento dei prezzi al consumo.

La Banca Centrale Europea ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento, noto come tasso di deposito, al 4%, il più alto della sua storia, da settembre. Mentre l’inflazione nella zona euro rallenta e la crescita economica rallenta, i politici hanno segnalato la loro volontà di tagliare i tassi di interesse.

“Salvo sorprese, il primo taglio dei tassi di interesse a giugno è cosa fatta”, ha affermato François Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia. Lo ha detto martedì.

Riccardo Marcelli Fabiani di Oxford Economics ha affermato che i numeri di maggio avrebbero avuto un impatto minimo su quella che considerava una decisione “chiaramente annunciata” di tagliare i tassi di interesse alla riunione di giugno della banca centrale, ma ha osservato che la tendenza potrebbe rendere i politici più cauti in seguito.

“La BCE sarà cauta ed è improbabile che taglierà i tassi di interesse alla riunione di luglio, data la pausa nel rallentamento dell’inflazione, soprattutto nei servizi, e i forti dati salariali”, ha detto Fabiani.