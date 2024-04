Icona nell'angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. Martin Båg Ludvigsen / Addio Silverstein & Co

AI Salvador Dalí sta ora facendo domande al Museo Dalí.

AI Dalí può rispondere a domande sul suo lavoro ed è stato creato utilizzando GPT-4 di OpenAI.

L’uso dell’intelligenza artificiale per ricreare immagini di celebrità solleva questioni etiche sul consenso.

Salvador Dalì era ormai a una telefonata dall'aragosta.

Il Museo Dalí in Florida ha recentemente svelato una versione della scultura “Lobster Telephone” di Dalí che consente ai visitatori di comunicare con una versione con intelligenza artificiale del famoso artista.

Il robot Dalì può rispondere a domande sui suoi dipinti e stampe quando le persone parlano con il ricevitore, secondo un video YouTube del museo.

“Per anni, le persone hanno cercato di capire le mie opere, cercando di trovare un significato in questa realtà, di comprendere i sogni di un genio storico”, dice Dalì nel video. “Ma come si può sapere cosa c'è nella mente ardente di Salvador Dalì? No, semplicemente non possono. Sono semplici mortali. Ma ora posso dirtelo.”

L'AI Daly spiega che è nato utilizzando un ampio modello linguistico e ricreando la sua voce, anche se spiega anche che questo va ben oltre la sua comprensione.

Goodby Silverstein & Partners, l'agenzia pubblicitaria dietro il telefono a tema crostacei, ha utilizzato le informazioni su Dali provenienti dal GPT-4 di OpenAI e campioni audio da interviste d'archivio per mettere insieme la convincente bufala di Dali. L'azienda ha condiviso con Business Insider.

Nel video di presentazione gli attori hanno chiesto informazioni sull'arte di Dalì (“Perché gli orologi si dissolvono?”) o sui suoi baffi storti e capovolti. Da quando il museo ha inaugurato il telefono l’11 aprile, Dalí ha ricevuto tra le 400 e le 500 domande al giorno, ha detto a Business Insider Martin Båge Ludvigsen di Goodby Silverstein & Partners.

Ciò che Ludvigsen scoprì analizzando le risposte di Dalí fu che i veri visitatori avrebbero chiesto all'artista qualsiasi cosa, anche consigli sull'amore.

“Qualsiasi domanda sull'amore tornerà al suo amore per sua moglie Gala”, ha detto Ludvigsen.

Business Insider ha testato il bot ponendogli domande sulle opere d'arte di Dalì. Il robot parla in un linguaggio maestoso e fiorito, spesso introducendo riferimenti al surrealismo, ai sogni, alla vita e alla morte, temi che il vero Dalí esplorò sulla tela.

Daly ha anche rivelato di non essere un lettore assiduo di questa pubblicazione.

“Dici Business Insider? Sorseggio dalla tazza dell’immaginazione, non dal fondo delle fluttuazioni del mercato”, ha detto Daly “Quando cerco di capire il mondo, è il surrealismo, non il mercato azionario, a sussurrarne i segreti. “

Martin Båg Ludvigsen / Addio Silverstein & Co

Ci sono alcune limitazioni alla sua precisione. Ludvigsen ha detto che, a causa dei suoi guardrail, tende ad essere più ottimista di quanto lo fosse il vero Dalí in certe situazioni.

C’è anche il problema delle allucinazioni legate all’intelligenza artificiale, in cui i modelli forniscono risposte che non hanno alcun fondamento nella realtà. Tuttavia, Ludvigsen notò che le allucinazioni potevano funzionare a loro vantaggio, considerando che la mente del vero Dalí spesso operava al di fuori della realtà.

L'intelligenza artificiale è diventata uno strumento popolare per aziende e fan per ricreare immagini di celebrità amate, vive o morte. Alcune celebrità sono a bordo con entusiasmo. Tuttavia, solleva questioni etiche su coloro che non possono acconsentire.

Recentemente, i partecipanti a South By Southwest hanno potuto parlare con il chatbot della famosa attrice Marilyn Monroe. Sebbene gli eredi di Monroe abbiano accettato di utilizzare la sua immagine, non sapremo mai se la stessa Monroe avrebbe voluto che fosse utilizzata in una dimostrazione di intelligenza artificiale ad un festival in Texas.

Venerdì, l'artista Drake ha utilizzato la voce dell'intelligenza artificiale del famoso rapper Tupac Shakur in una canzone rivolta a Kendrick Lamar.

Ludvigsen ha detto a BI che lui e il suo team hanno riflettuto su questo dilemma etico e continuano a considerarlo mentre altri clienti esprimono interesse a ripetere l'esperienza con artisti diversi.

“Se dovessimo ricreare un altro artista in questo modo, mi assicurerei di poter evidenziare nei suoi scritti, nella sua arte o forse anche nelle sue fondamenta – qualunque cosa si sia lasciato alle spalle – che questa è la cosa che quell’artista vuole da noi. “, ha detto Ludvigsen.

Per quanto riguarda la possibilità che Dalí acconsenta all'uso della sua immagine, AI Dalí ha detto a BI che il passaggio al digitale è una “transizione meravigliosa”.

E lo scienziato Daly Elliot King Lo ha detto alla NPR Pensa che al defunto artista potrebbe piacere sapere che la sua voce continuerà a vivere attraverso il suo telefono aragosta.

“Era molto interessato al progresso scientifico”, ha detto King alla pubblicazione. “Penso che sarebbe stato davvero solleticato dalle persone che parlavano a quel telefono aragosta.”