Lo stato del Colorado ha schiacciato la Virginia durante la March Madness. Il Texas è nei guai?

Lo stato del Colorado ha un appuntamento con il Texas.

IL I Rams hanno dominato la Virginia 67-42 Martedì nei primi quattro incontri. Con la vittoria: la prima dello stato del Colorado Torneo NCAA Prima vittoria dal 2013 – Giovedì, la testa di serie numero 10 dei Rams, ha organizzato un incontro March Madness al primo turno contro i Longhorns numero 7 nella regione del Midwest del girone del torneo NCAA.

Colorado State ha concluso la stagione regolare con un record di 22-9. Nonostante la sconfitta contro il New Mexico nelle semifinali del torneo Mountain West Conference, i Rams guadagnarono un'offerta generale e giocarono in un field di 64.

“Non lo avrei mai immaginato. Sapevo che i nostri ragazzi erano pronti a competere”, ha detto l'allenatore del Colorado State Nico Medved della vittoria sulla Virginia. “Abbiamo avuto la possibilità di suonare qui, ed è quello che è. … Guarderemo il Texas sull'aereo e lo faremo di nuovo.”

Ecco cosa devi sapere sull'avversario di March Madness del Texas al primo turno:

Lo stato del Colorado ha battuto la Virginia tra i primi quattro

Il Colorado State ha vinto un parziale di 9-0 sulla Virginia portandosi in vantaggio per 27-14 all'intervallo. I Cavaliers hanno tirato con un pessimo 17,2% dal campo, 2 su 9 su tre e non hanno segnato un punto nelle ultime 10:30 del tempo. D'altra parte, i Rams hanno tirato al 50% dal campo e 7 su 3 portandosi in vantaggio di 13 punti.

I Rams hanno esteso il loro vantaggio a 25 punti nel secondo tempo e hanno ottenuto una vittoria per 67-42 sui Cavaliers, campioni del torneo NCAA 2019.

L'attaccante dei Rams Joel Scott ha segnato 23 punti e 11 rimbalzi, mentre Nick Clifford ha aggiunto 17 punti, 10 rimbalzi e sei assist. La guardia dei Cavaliers Reese Beekman è stata l'unico giocatore della Virginia a raggiungere la doppia cifra con i suoi 15 punti.

I Cavaliers hanno terminato la partita con il 25% dal campo e 3 su 17 da tre, mentre i Rams hanno tirato con il 55,3% dal campo e 5 su 14 da 3.

Chi affronterà il prossimo Colorado State a March Madness?

I Rams affronteranno il Texas, la testa di serie numero 7 del Midwest, giovedì allo Spectrum Center di Charlotte, nella Carolina del Nord. Il vincitore avanzerà al secondo turno per affrontare il vincitore del n. 2 del Tennessee e del n. 15 del St. Peters.

Quando è stata l'ultima volta che lo stato del Colorado ha partecipato al torneo NCAA?

I Rams sono apparsi nel torneo NCAA 11 volte, l'ultima nel 2022, quando lo stato del Colorado ha subito una sconfitta al primo turno contro il numero 11 del Michigan come testa di serie numero 6. Il Colorado State è arrivato fino agli Elite Eight nel 1969 e ha un record complessivo di March Madness di 5-12.