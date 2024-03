Mackenzie Scott raddoppia le donazioni nonostante le accuse di Elon Musk

Icona nell'angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. “Le ‘ex mogli ultra ricche che odiano i loro ex mariti’ dovrebbero essere elencate tra le ‘cause della morte della civiltà occidentale’”. Il post di X è stato cancellato. Jörg Carstensen/AFP/AFP tramite Getty Images; Beata Zorzel/NurPhoto tramite Getty Images

Elon Musk ha criticato Mackenzie Scott per il suo lavoro di beneficenza, ma ciò non le ha impedito di donare.

Scott ha raddoppiato la sua promessa di 250 milioni di dollari, portandola a 640 milioni di dollari.

Musk aveva precedentemente accusato Scott di essere una “ex moglie super ricca” che sta distruggendo la civiltà occidentale.

L'ex moglie di Jeff Bezos, MacKenzie Scott, è finita nel mirino di Elon Musk questo mese per aver fatto donazioni di beneficenza.

Ma ciò non le ha impedito di dedicare le sue ricchezze a cause di beneficenza. Scott ha annunciato martedì che lo sarebbe stato Donazione di 640 milioni di dollari a 361 organizzazioni.

Il premio è più che raddoppiato Inizialmente erano stati promessi 250 milioni di dollari per la donazione l'anno scorso.

Leva per il cambioL'organizzazione che ha aiutato Scott con le sue donazioni di beneficenza afferma che 279 organizzazioni no-profit riceveranno 2 milioni di dollari ciascuna, mentre le restanti 82 riceveranno 1 milione di dollari ciascuna.

Secondo Lever for Change, il bando di concorso è “inizialmente previsto per 250 premi del valore di 1 milione di dollari ciascuno”. Ma alla luce “dell’incredibile lavoro di queste organizzazioni, valutato dai loro colleghi e dai membri dei comitati esterni, il team dei donatori ha deciso di espandere il numero dei vincitori e l’importo del premio”, secondo Lever for Change.

L'enorme donazione di Scott arriva settimane dopo che Musk ha criticato il suo lavoro di beneficenza.

“‘Ex mogli ultra ricche che odiano i loro ex mariti’ dovrebbero essere incluse tra le ‘cause della morte della civiltà occidentale’”, ha detto Musk nel post di X del 6 marzo, ora cancellato.

Musk non ha spiegato perché ha scelto Scott, ma è stato un critico vocale degli sforzi per promuovere la diversità, l’uguaglianza e l’inclusione aziendale.

“DEI è solo un'altra parola per razzismo. Vergogna a chiunque lo usi”, ha detto Musk in un messaggio. Condividi X A gennaio.

Questa non era la prima volta che Musk rimproverava Scott per aver donato miliardi in beneficenza. Nel maggio 2022, Musk ha affermato che il Partito Democratico ha emarginato le sue aziende perché Scott ha donato a “Comitati di azione politica che fingono di essere enti di beneficenza.“

“Si può dire con certezza che Mackenzie [ahem] Scott non è un grande fan del suo ex marito. “Sfortunatamente, molti altri sono rimasti coinvolti nel fuoco incrociato”, ha detto Musk nel suo discorso. Condividi X Il 31 maggio 2022.

Scott, da parte sua, apparentemente non ha rilasciato alcuna reazione pubblica ai commenti di Musk su come gestisce i suoi soldi.

Scott ha detto in un post sul suo sito web: Dai il ritornoL’organizzazione no-profit è stata selezionata “da un pool di oltre 6.000 candidati”. Le 361 organizzazioni “sono state promosse da organizzazioni paritarie e da un comitato di valutazione di secondo turno” e “sono agenti vitali di cambiamento”, ha scritto.

Le donazioni di Scott quest'anno includono anche il sostegno alla salute delle donne e ai gruppi minoritari. Lei dona a Unione americana per le libertà civili dell'Alabama, IL Centro per l’emancipazione dei rifugiati e dei migranti, E il Istituto di donne e studi etnici, Ad esempio ma non limitato a.

“Questo premio a invito aperto ci aiuta a portare la nostra lotta per la giustizia e l'uguaglianza a un livello superiore e a continuare il nostro lavoro per smantellare le barriere legali, strutturali e culturali che contribuiscono alla disuguaglianza di genere”, ha affermato Megan Peterson, direttore esecutivo dell'associazione no-profit. gruppo. Giustizia di genereha detto della donazione di Scott. L'organizzazione di Peterson riceverà 2 milioni di dollari da Scott.

E a differenza della maggior parte dei filantropi che si collegano Obblighi di segnalazione specifici Per finanziarli, Scott si distingue Un approccio senza esclusione di colpi verso le sue donazioni.

Nel 2022, Scott ha detto in a Post sul blog Medium afferma di aver donato quasi 2 miliardi di dollari a “343 organizzazioni che supportano le voci e le opportunità delle persone provenienti da comunità svantaggiate”.

Le donazioni di Scott nel 2022 sono incluse $ 275 milioni Alla pianificazione familiare e 15 milioni di dollari Al Servizio luterano per l'immigrazione e i rifugiati.

I rappresentanti di Scott presso Lever for Change e Musk non hanno risposto alle richieste di commento di Business Insider inviate al di fuori del normale orario lavorativo.