Lo studio rileva che il gigantesco pianeta alieno ha la densità di un soffice zucchero filato

Cosa c’è di grande con una consistenza soffice che assomiglia allo zucchero filato? Si scopre un pianeta.

Una coalizione internazionale di astronomi ha recentemente scoperto un pianeta insolito, soprannominato WASP-193b, che è circa il 50% più grande di Giove, e ancora di gran lunga il secondo pianeta più leggero mai scoperto.

Ma WASP-193b, che si trova fuori dal nostro sistema solare a circa 1.200 anni luce dalla Terra, non è solo una stranezza scientifica. L’esopianeta potrebbe anche essere fondamentale per la ricerca futura che indaga sulla formazione di pianeti atipici, secondo uno studio che descrive la scoperta pubblicata martedì sulla rivista. Astronomia della natura.

Questo pianeta di zucchero filato non è solo; Esistono altri pianeti simili che appartengono a una categoria che gli scienziati chiamano “Gioviani sporgenti”. Il pianeta più leggero mai scoperto è il pianeta estremamente gonfio Keplero 51 dHa all’incirca le dimensioni di Giove ma è 100 volte più leggero del gigante gassoso.

Khaled Al-Barqawi, autore principale dello studio, ha affermato che il rigonfiamento del pianeta Giove è rimasto in gran parte un mistero per 15 anni. Ma WASP-193b, date le sue dimensioni, è un candidato ideale per ulteriori analisi da parte del James Webb Space Telescope e di altri osservatori.

“Il pianeta è così leggero che è difficile pensare a materiale simile allo stato solido”, ha affermato Al-Barqawi, ricercatore post-dottorato in Scienze della Terra, dell’atmosfera e planetarie al MIT. comunicato stampa. “Il motivo per cui è simile allo zucchero filato è perché entrambi sono costituiti principalmente da gas leggeri anziché da solidi. Il pianeta è fondamentalmente molto sottile.”

WASP-193b, che secondo i ricercatori è costituito principalmente da idrogeno ed elio, è stato un grande mistero da ricostruire per i ricercatori. Poiché la densità dell’esopianeta è molto bassa rispetto alle sue dimensioni, calcolarne la massa è diventata una sfida.

In genere, gli scienziati determinano la massa utilizzando una tecnica chiamata velocità radiale, in cui i ricercatori analizzano come si è formata la stella DominioÈ un grafico che indica l’intensità delle emissioni luminose alle lunghezze d’onda e cambia mentre il pianeta ruota attorno ad esso. Più grande è il pianeta, più lo spettro della stella può spostarsi, ma questo non ha funzionato per WASP-193b, che è così leggero da non avere alcun impatto sulla stella che il team potesse rilevare.

Al-Barqawi ha spiegato che, a causa delle piccole dimensioni del segnale del cluster, il team ha impiegato quattro anni per raccogliere dati e calcolare la massa di WASP-193b. Poiché i numeri estremamente bassi che hanno trovato erano così rari, i ricercatori hanno completato più esperimenti per analizzare i dati, tanto per essere sicuri.

“Inizialmente ottenevamo densità molto basse, cosa che all’inizio era molto difficile da credere”, ha detto in un comunicato stampa il co-autore principale Francisco Pozuelos, ricercatore senior presso l’Istituto astrofisico andaluso in Spagna.

Alla fine, il team ha scoperto che la massa del pianeta non supera il 14% della massa di Giove, nonostante sia molto più grande.

Ma dimensioni maggiori significano una “atmosfera estesa” più grande, ha detto il coautore dello studio Julian de Wit, professore associato di scienze planetarie al MIT. Ciò significa che WASP-193b fornisce una finestra particolarmente utile sulla formazione di questi pianeti rigonfiati.

“Più grande è l’atmosfera del pianeta, più luce può attraversarla”, ha detto De Wit alla CNN. “Quindi questo pianeta è chiaramente uno dei migliori obiettivi che abbiamo per studiare gli effetti atmosferici. Servirà come stele di Rosetta per cercare di risolvere il mistero del rigonfiamento di Giove”.

Inoltre, non è chiaro come si sia formato WASP-193b, ha detto Barqawi. I “modelli evolutivi classici” dei giganti gassosi non spiegano completamente questo fenomeno.

“WASP-193b è il pianeta più esotico di tutti i pianeti scoperti finora”, ha detto.