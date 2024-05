Lo sviluppo di Tensor G5 sta procedendo presso TSMC per Pixel 10

Nel luglio del 2023, è stato definitivamente riferito che Google stava passando da Samsung a TSMC per il Tensor G5 e l’ulteriore conferma di oggi mostra che il lavoro verso Pixel 10 continua.

l’informazione I rapporti dell’anno scorso menzionavano come Google stesse originariamente cercando di avere il suo “primo chip completamente personalizzato” nel 2024. Le scadenze per il chip “Redondo” sono state rispettate anche dopo che le funzionalità sono state tagliate, con l’attenzione spostata al 2025 e “Laguna” – nomi in codice per il chip . A tema spiaggia.

Si dice che il cosiddetto “Tensor G5” sia basato sul processo di produzione a 3 nm di TSMC e utilizzi la tecnologia Fan-Out integrata per ridurre lo spessore e aumentare l’efficienza energetica.

Corpo del robot Oggi ho condiviso un annuncio/descrizione da un database commerciale che conferma la natura di TSMC e InFO_PoP:

G313-09488-00 IC, SOC, LGA, A0, OTP,V1, InFO POP, NPI-OPEN,CP1/2/3 e FT1/2 e TEST SLT, TSMC, 16GB SEC, BGA-1573,1,16MM

In fondo lo è aa Una ripartizione commentata di ciò che significa:







Vale la pena notare che questa prima revisione del chip ha i 16 GB di RAM di Samsung, come il Pixel 9 Pro. È necessaria più RAM per supportare l’intelligenza artificiale generata sul dispositivo, come Gemini Nano e le sue imminenti funzionalità multimediali.

È anche interessante notare come Google a Taiwan fosse l’esportatore e Tesssolve Semiconductor (fornitore di verifica e test dei chip) in India fosse l’importatore. Come TSMC, Google ha una significativa presenza nel settore dell’ingegneria hardware a Taiwan, mentre un rapporto dello scorso anno ha rilevato che la maggior parte degli ingegneri del silicio Tensor hanno sede in India.

InFO_PoP, il primo stack 3D a livello di wafer del settore, presenta un’elevata densità RDL e TIV per combinare lo stack AP con DRAM per applicazioni mobili. Rispetto a FC_PoP, InFO_PoP ha un profilo più sottile e migliori prestazioni elettriche e termiche grazie all’assenza di substrato organico e di estrusione C4. TSMC

Se lo sviluppo fosse andato secondo i piani, i nuovi chip avrebbero coinciso con il nuovo linguaggio di design del Pixel 9 per sottolineare il fatto che Google ha una nuova generazione di telefoni.

Invece, si dice che il Tensor G4 sia un aggiornamento minore realizzato ancora da Samsung. Questo ritardo mette un asterisco sulla linea telefonica di quest’anno. Il nuovo design e le nuove funzionalità potrebbero essere interessanti, ma aspettare un altro anno per un chip migliore sarà nella mente delle persone.