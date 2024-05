Il vincitore del PGA Tour Grayson Murray muore all’età di 30 anni

due volte Vincitore del PGA Tour Grayson Murray è morto sabato mattina all’età di 30 anni, un giorno dopo essersi ritirato dalla Charles Schwab Cup Challenge al Colonial.

Non ci sono dettagli immediati sulle circostanze della sua morte, a parte lo shock e la tristezza Giro della PGA E il suo team di gestione.

“Sono perplesso”, ha detto il commissario del PGA Tour Jay Monahan. “Il PGA Tour è una famiglia, e quando perdi un membro della famiglia, non è più la stessa cosa. Piangiamo per Grayson e preghiamo per il conforto dei suoi cari.”

La sua società di gestione, GSE Worldwide, ha confermato la morte e si è detta rattristata.

“Ritarderemo il commento finché non conosceremo maggiori dettagli, ma il nostro cuore soffre per la sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che lo amavano in questo momento estremamente difficile”, ha affermato GSE in una nota.

Monahan ha detto di aver parlato con i genitori di Murray per porgere le sue condoglianze e loro hanno chiesto che il torneo continuasse a Fort Worth, Texas.

I consulenti del dolore saranno presenti all’evento PGA Tour e Korn Ferry Tour a Knoxville, Tennessee, ha detto. Monahan si è diretto in Texas e in seguito è apparso sulla CBS al termine del terzo round.

“È davvero difficile vedere la devastazione sui volti di ogni giocatore che arriva ed è davvero profonda”, ha detto Monahan. “Grayson era un grande giocatore, ma era un uomo molto coraggioso. Mi è sempre piaciuto questo di lui”.

Murray, che in passato si è occupato di alcol e problemi di salute mentale, quest’anno ha avuto un’enorme svolta Ha vinto il Sony Opencolpisci un cuneo a 3 piedi per il birdie nella buca finale per entrare e vincere i playoff con un putt di 40 piedi.

Ha anche vinto il campionato Barbasol nel 2017.

È stato un grande shock. “Il mio cuore è sprofondato”, ha detto Webb Simpson, che ha appreso della morte di Murray poco prima di partire per Colonial. Ha detto che Murray è stato il primo vincitore del suo torneo junior e che condividevano lo stesso allenatore di swing da junior.

“Lo odio così tanto”, ha detto Simpson. “Mi mancherà. Sono grato che fosse presente nella sua fede prima che ciò accadesse stamattina.”

Murray si trova al 58° posto nella classifica mondiale dopo aver pareggiato al 43° posto al PGA Championship della scorsa settimana al Valhalla. Ha fatto il taglio anche al suo debutto al Masters, finendo 51esimo, ed è in campo per gli US Open del mese prossimo al Pinehurst No. 2.

FILE – Grayson Murray detiene il trofeo dopo aver vinto l’evento di golf Sony Open, domenica 14 gennaio 2024, al Waialae Country Club di Honolulu. Grayson Murray, due volte vincitore del PGA Tour, è morto sabato mattina, 25 maggio 2024, all’età di 30 anni, un giorno dopo essersi ritirato dalla Charles Schwab Cup Challenge al Colonial (AP Photo/Matt York, file).

FILE – Grayson Murray osserva il suo tee shot alla terza buca durante il round finale dei PGA Golf Championships al Quail Hollow Club, domenica 13 agosto 2017, a Charlotte, Carolina del Nord. Grayson Murray, due volte vincitore del PGA Tour, è morto sabato mattina, 25 maggio 2024 all’età di 30 anni, un giorno dopo il ritiro dalla Charles Schwab Cup Challenge al Colonial. (Foto AP/Chuck Burton, file) FILE – Grayson Murray festeggia la vittoria dell’evento di golf Sony Open, domenica 14 gennaio 2024, al Waialae Country Club di Honolulu. Grayson Murray, due volte vincitore del PGA Tour, è morto sabato mattina, 25 maggio 2024, all’età di 30 anni, un giorno dopo essersi ritirato dalla Charles Schwab Cup Challenge al Colonial. (AP Photo/Matt York, file)

Murray, cresciuto nella Carolina del Nord, era tra i giovani più talentuosi del paese. Ha vinto i prestigiosi Campionati Mondiali Juniores a San Diego per tre anni consecutivi e gli è stata assegnata una borsa di studio Arnold Palmer a Wake Forest.

Finì per frequentare tre college, infine in Arizona, e vinse come debuttante del PGA Tour di 22 anni il Barbasol Championship.

Murray ha detto a gennaio che era sobrio da otto mesi, era fidanzato, era diventato cristiano e sentiva che la sua migliore carriera nel golf era davanti a sé. È stato nominato membro del comitato consultivo dei giocatori composto da 16 membri.

“La mia storia non è finita. Penso che sia appena iniziata”, ha detto Murray alle Hawaii, “Spero di poter ispirare molte persone che hanno i propri problemi ad andare avanti”.

Murray ha detto che beveva durante le settimane dei tornei quando era un debuttante perché sapeva di avere talento e si sentiva invincibile. Ha anche attirato l’attenzione su di sé attraverso i social media, criticando pubblicamente altri giocatori e litigando sui social media con Kevin Na sulla reputazione di Na come giocatore lento.

Ma sentiva di aver voltato pagina chiedendo aiuto e lasciando che gli altri combattessero per lui, ha spiegato quest’anno.

FILE – Grayson Murray colpisce il 18esimo tee durante il primo round del torneo di golf PGA Zurich Classic al TPC Louisiana di Avondale, Louisiana, giovedì 20 aprile 2023. Grayson Murray, due volte vincitore del PGA Tour, è morto sabato mattina, maggio 25, 2024, all’età di 30 anni, un giorno dopo essersi ritirato dalla Charles Schwab Cup Challenge al Colonial. (Foto AP/Gerald Herbert, file) Grayson Murray colpisce dal fairway alla buca 10 durante il primo round di un torneo di golf del campionato PGA al Valhalla Golf Club, giovedì 16 maggio 2024, a Louisville, Ky. (AP Photo/Matt York)

“Mi ci è voluto molto tempo per arrivare a questo punto”, ha detto Murray a gennaio. “È successo sette anni fa, più di sette anni fa. Sono un uomo diverso adesso. Non sarei in questa posizione adesso se non avessi smesso di bere quella bevanda otto mesi fa.”

Peter Malnati ha giocato con Murray al Colonial. Si è offerto di andare allo show televisivo della CBS sabato pomeriggio ed è immediatamente crollato mentre cercava di parlarne.

“È una grande perdita per tutti noi del PGA Tour”, ha detto Malnati. “Per quanto desideriamo superarci a vicenda, siamo una grande famiglia e oggi ne abbiamo persa una. È terribile.”

Questa storia è stata corretta per dimostrare che Murray ha vinto il Barbasol Championship nel 2017, non l’anno scorso.

