L’uccisione degli ostaggi aumenta la pressione su Netanyahu affinché tratti con Hamas

L’annuncio del ritrovamento dei corpi dei quattro ostaggi nella Striscia di Gaza ha rinnovato le pressioni sul governo israeliano affinché adotti un accordo di cessate il fuoco con Hamas e restituisca vivi coloro che sono ancora prigionieri. Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha detto lunedì sera in una conferenza stampa che i quattro ostaggi sono stati uccisi diversi mesi fa nella zona di Khan Yunis a Gaza “durante la nostra operazione lì contro Hamas”.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto che sta lavorando in “innumerevoli modi” per restituire gli ostaggi. “Penso costantemente a loro, alle loro famiglie e alle loro sofferenze”, ha detto in un comunicato, sottolineando però che l’eliminazione di Hamas resta una priorità, nonostante i timori per la vita degli ostaggi.

Le conseguenze dell’uccisione degli ostaggi hanno dominato le prime pagine dei giornali israeliani martedì, con editorialisti di spicco che hanno affermato che si sarebbero dovuti fare maggiori sforzi per salvare gli ostaggi.

“La loro morte non è il risultato di un’occasione mancata”. Sono il risultato di un’amministrazione fallita, spaventosa e negligente. “È retorica”, ha scritto Nadav Eyal sul quotidiano Yedioth Ahronoth. “Queste conclusioni non aiuteranno più i nonni di Nir Oz e lo zio di Nirim. Sono morti, in quel tunnel, aspettando l’esercito israeliano che non è mai arrivato”.

In un altro quotidiano Maariv, l’editorialista Ben Caspit ha descritto Netanyahu come un primo ministro a un bivio, finalmente costretto a scegliere tra il mantenimento della sua coalizione politica intransigente o la fine della guerra – una mossa che i suoi sostenitori di destra vedono come una vittoria per Hamas. . READ Un membro del gabinetto di guerra israeliano afferma che lascerà il governo l’8 giugno a meno che non venga adottato un nuovo piano di guerra

“Le palle con cui ha giocato per così tanto tempo gli stanno cadendo in testa”, ha scritto Caspit. “Deve prendere una vera decisione.”

Gli annunci di lunedì significano che più di un terzo degli ostaggi ancora detenuti a Gaza – 43 su 124 – sono stati confermati morti, secondo il conteggio dell’ufficio del primo ministro. Il numero comprende quattro ostaggi del 2014, due dei quali sono stati confermati morti.

Questa notizia è arrivata in un’ondata di messaggi confusi riguardanti la proposta di cessate il fuoco tra Hamas e Israele. Lunedì Netanyahu ha dichiarato a una commissione parlamentare che “qualsiasi affermazione secondo cui abbiamo concordato un cessate il fuoco senza soddisfare le nostre condizioni è errata”.

Il funzionario di Hamas Suhail Hindi ha dichiarato al Washington Post che il piano presentato pubblicamente dal presidente Biden la scorsa settimana è ancora oggetto di discussione da parte del movimento.

Lo stallo nelle discussioni ha suscitato rabbia e discordia all’interno del governo di Netanyahu. I membri di estrema destra della sua coalizione hanno minacciato di dimettersi e di rovesciare il governo se l’accordo presentato da Biden fosse stato accettato.

La proposta sul tavolo, che la Casa Bianca ha definito “proposta israeliana”, ha riempito lo scorso fine settimana le strade di Tel Aviv con più di 100.000 persone, tutte lì per sostenere e fare pressione sul governo.

Il principale punto di contesa rimanente è come e quando la guerra finirà ufficialmente. Israele insiste che non accetterà alcuna opzione che garantisca la sopravvivenza di Hamas. Hamas ha affermato che è necessario un cessate il fuoco permanente e un ritiro completo delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza. READ L'Iran afferma che i giornalisti sono stati accusati dopo che la BBC aveva riferito dell'uccisione di manifestanti

Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha messo in guardia contro il pericolo di ulteriori ritardi nel rilascio degli ostaggi. “Ogni giorno che passa, sempre più ostaggi muoiono in prigionia”, ha detto in una nota. posta Su X. “Questa perdita di vite umane non è inevitabile. “Tutti gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente e senza condizioni”.

Il rischio di carestia è aumentato perché Israele sta rendendo “praticamente impossibile una risposta umanitaria a Gaza”. Egli ha detto Lunedì l’organizzazione britannica contro la povertà Oxfam. Due terzi della popolazione è ora confinata in meno di un quinto dell’area della Striscia, ha detto Oxfam, aggiungendo che “i continui bombardamenti aerei e terrestri da parte di Israele e il deliberato ostacolo alla risposta umanitaria rendono praticamente impossibile per le agenzie umanitarie raggiungere gli assediati e gente che muore di fame.” Civili a Gaza.” Kerem Shalom è l’unico passaggio attualmente in uso, ma la zona di combattimento attiva all’interno e i lunghi ritardi nell’approvazione degli aiuti da parte di Israele “significano che spesso le missioni devono essere interrotte”.

Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Egli ha detto Importanti impianti di desalinizzazione hanno smesso di funzionare a causa della carenza di carburante. “Le persone non hanno abbastanza acqua. Famiglie e bambini camminano per lunghe distanze quando fa caldo per procurarsi l’acqua”, ha detto l’agenzia in un post sul sito web di X. Ha sottolineato che le autorità israeliane devono garantire l’accesso “adesso”.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha affermato che almeno 36.550 persone sono state uccise e altre 82.959 sono rimaste ferite a Gaza dall’inizio della guerra.Non fa distinzione tra civili e combattenti, ma afferma che la maggior parte delle persone uccise erano donne e bambini. Israele stima che circa 1.200 persone siano state uccise nell’attacco di Hamas del 7 ottobre, compresi più di 300 soldati, e afferma che 287 soldati sono stati uccisi dall’inizio delle operazioni militari a Gaza. READ Terremoto a Taiwan: dalla montagna sono piovute rocce come proiettili - sopravvissuto