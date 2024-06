Intel svela nuovi chip di intelligenza artificiale mentre cerca di competere con Nvidia e AMD

L’annuncio arriva mentre i rivali Nvidia e AMD hanno lanciato nuovi chip AI rispettivamente domenica e lunedì, mentre competono per la leadership in un settore in forte espansione.

Inoltre arriva sei mesi dopo Intel Lancio dei processori Intel Xeon di quinta generazione Per i carichi di lavoro dei data center e due mesi dopo l’annuncio del processore Gaudi 3 per l’addestramento e l’implementazione di modelli IA.

Anche Intel martedì Rivelati i prezzi Perché gli acceleratori AI Gaudi 2 e Gaudi 3 sono inferiori a quelli dei chip concorrenti.

“I clienti sono alla ricerca di soluzioni ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiose per la formazione e l’inferenza dell’intelligenza artificiale. Stanno iniziando a rivolgersi ad alternative come Gaudi. Vogliono scelta. Vogliono soluzioni software e hardware aperte e soluzioni con tempi di commercializzazione notevolmente inferiori costo di proprietà.” [total cost of ownership]“Ha detto Gelsinger.

Intel ha anche rivelato dettagli architettonici per i suoi prossimi processori Lunar Lake per “far crescere ulteriormente la categoria dei PC AI”. IL Patatine del Lago della Lunala cui commercializzazione è prevista nel terzo trimestre, competerà con i chip Nvidia e AMD progettati specificatamente per personal computer dotati di intelligenza artificiale.

Intel sta cercando di mettersi al passo con Nvidia e AMD, essendo stata in gran parte ai margini della mania dell’intelligenza artificiale che ha visto giganti della tecnologia come Meta, Microsoft e Google acquistare quanti più chip Nvidia possibile.