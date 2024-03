Martedì Trump Truth Social inizierà le negoziazioni sul Nasdaq

NEW YORK (AP) – Il gruppo media e tecnologia di Trump, il cui prodotto principale è un sito di social networking Verità socialeMartedì è previsto l’inizio delle negoziazioni sulla Borsa Nasdaq.

Ciò è stato approvato dagli azionisti di Digital World Acquisition Corp, una società di comodo quotata in borsa Accordo di fusione Con le azioni mediatiche di Trump sul voto di venerdì.

I titoli digitali sono stati volatili. Venerdì il titolo è crollato del 13,7% dopo l’approvazione della fusione. Lunedì è aumentato del 35,2% a 49,95 dollari.

L’ex presidente Donald Trump deterrà la maggior parte della società combinata, ovvero quasi 79 milioni di azioni per un valore di quasi 4 miliardi di dollari.

Trump non ne sarà in grado Spendere soldi La sua partecipazione nella società con sede a Palm Beach, in Florida, ha effetto immediato, a meno che il consiglio di amministrazione della società non apporti modifiche alla clausola di “hold-up” che impedisce agli addetti ai lavori della società di vendere azioni di nuova emissione per sei mesi.

Lunedì l'ex presidente era a New York per partecipare a un'udienza sul caso criminale del denaro nero. Altrove, la Corte d'Appello di New York È stato ridotto a $ 175 milioni Ciò che deve versare in contanti o in obbligazioni mentre fa appello contro una sentenza di frode civile da 454 milioni di dollari.

Verità sociale Lanciato nel febbraio 2022un anno dopo Trump Bandito dalle principali piattaforme social Compresi Facebook e X, ex Twitter, sulla scia dell'insurrezione del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti. Da allora è stato riportato in entrambi, ma è rimasto fedele a Truth Social. Trump ha promosso Truth Social sulla stessa piattaforma, pubblicando venerdì “I love Truth Social”.

Trump Media non ha ancora rivelato i numeri degli utenti di Truth Social, ma ora che la società è quotata in borsa, verranno rivelate ulteriori informazioni. La società di ricerca Sameweb stima di avere quasi 5 milioni di utenti mobili e web attivi a febbraio. Si tratta di un valore significativamente inferiore agli oltre 2 miliardi di TikTok e ai 3 miliardi di Facebook, ma comunque superiore rispetto ad altri concorrenti “alt-tech” come Parler, che non collegata Da circa un anno ma prevede di ritornare, ovvero Gettr, che a febbraio ha avuto meno di 2 milioni di visitatori.

Trump Media ha perso 49 milioni di dollari nei primi nove mesi dello scorso anno, quando ha generato solo 3,4 milioni di dollari di entrate e ha dovuto pagare 37,7 milioni di dollari di interessi passivi.

Azioni ordinarie Carta vincente Il Media & Technology Group verrà scambiato con il simbolo azionario “DJT”.

___

Questa storia è stata aggiornata per correggere che l'importo della cauzione di Trump, e non la sentenza, in un processo civile è stato ridotto a 175 milioni di dollari.