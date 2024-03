Megan Thee Stallion si fermerà a Dallas per il suo tour estivo Hot Girl 2024 – NBC 5 Dallas-Fort Worth

Megan Thee Stallion, la rapper vincitrice del Grammy Award, ha annunciato una tappa all'American Airlines Center di Dallas l'11 giugno come parte del suo attesissimo “Hot Girl Summer Tour”.

Questo tour avrà un ospite speciale, Glorilla, e le bellezze sono già piene di entusiasmo per il prossimo spettacolo.

L'American Airlines Center, noto per ospitare eventi di alto profilo, sarà il luogo perfetto per i rapper “Savage” e “FNF” per portare i loro emozionanti spettacoli a Dallas. I fan possono aspettarsi una notte indimenticabile con musica ad alta energia e una straordinaria presenza scenica.

Megan Te Stallone Utilizza i social media per condividere la notizia con i suoi follower, esprimendo il suo entusiasmo per il prossimo tour e promettendo un'esperienza indimenticabile per la sua fan base.

Con i suoi successi in vetta alle classifiche e la reputazione di accattivanti spettacoli dal vivo, l'”Hot Girl Summer Tour” di Megan Thee Stallion è destinato a diventare uno degli eventi più ambiti dell'anno.

Si prevede che i biglietti per la tappa di Dallas del tour si esauriranno rapidamente, quindi i fan sono incoraggiati a assicurarsi i loro posti il ​​prima possibile.

I biglietti generali continueranno Vendita venerdì 22 marzo alle 10.00.