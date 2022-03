Missioni e ricompense sono state aggiunte a Nintendo Switch Online

28/02/22 Nintendo Switch

hai controllato * Una partizione sulla tua console Nintendo Switch di recente? Con l’ultimo aggiornamento, ora puoi guadagnare punti My Nintendo™ Platinum ** utilizzando il servizio Nintendo Switch Online. Puoi quindi riscattare i tuoi punti platino per premi esclusivi, inclusi oggetti icona che puoi utilizzare per creare un nuovo look per la tua icona utente!

Missioni esclusive

Visita il sito web Missioni e ricompense Una sezione dell’app Nintendo Switch Online sulla tua console Nintendo Switch. Troverai un elenco di attività che puoi completare semplicemente facendo cose che probabilmente già fai con il tuo abbonamento a Nintendo Switch Online, come giocare online o provare la tua classica libreria di giochi. Suona facile? è un!

Ricompense divertenti

Dopo aver completato una di queste attività, torna semplicemente all’app Nintendo Switch Online per raccogliere i tuoi punti platino, che puoi riscattare con sfondi digitali e oggetti fisici dal My Nintendo Store, e Articoli di codice esclusivi per i nuovi membri Puoi raccoglierli e metterli insieme per creare un nuovo token utente.

Presentazione degli oggetti icona!

Una delle nuove funzionalità del recente aggiornamento dell’app Nintendo Switch Online è la possibilità di scambiare punti platino con oggetti per la tua icona utente. Puoi avere cornici, personaggi o elementi di sfondo per creare la tua icona utente che gli altri giocatori di Nintendo Switch possono vedere quando sei online. Ogni mese avrà un tema diverso e Gli elementi del codice verranno aggiornati ogni settimanaQuindi assicurati di controllare l’app Nintendo Switch Online sulla tua console Nintendo Switch per non perderti nulla!

Disponibile fino a 3/4:

Animal Crossing™: New Horizons (Compleanni di marzo) e Super Mario Odyssey™

Per saperne di più

Vuoi saperne di più su missioni e ricompense? Assicurati solo che la tua console Nintendo Switch sia aggiornata, quindi fai clic sull’icona Nintendo Switch Online nella parte inferiore del menu HOME per iniziare.