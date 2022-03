Chiusura della MLB: progressi compiuti, la lega estende la scadenza autoimposta alle 17:00 ET martedì

La chiusura imposta dal titolare della Major League Baseball sta per rischiare la regular season. Lunedì è stata la scadenza autoimposta della lega, quando è necessario raggiungere un nuovo accordo di contrattazione collettiva prima che le partite della stagione regolare vengano annullate. Questa sarà la prima volta in 27 anni che le competizioni della stagione regolare subiranno una chiusura. (La stagione 2020 è stata modificata a causa della pandemia.)

Invece, la MLB e la MLB Players Association (MLBPA) hanno parlato fino a notte fonda e poi la mattina successiva prima che la scadenza fosse prorogata. Erano le 2:27 di martedì quando è arrivata la notizia che le due parti l’avevano finalmente chiamata Jupiter Night, in Florida. La nuova scadenza per l’incontro prima che venga presa la decisione di annullare le partite della stagione regolare è alle 17:00 ET di martedì, Secondo Jeff Bassan di ESPN.

Poiché sono stati compiuti molti progressi durante le sessioni della maratona mattutina di lunedì/martedì, Ken Rosenthal di The Athletic I rapporti indicano che vi sono stati “progressi evidenti”, ma che “permangono divari significativi in ​​aree chiave”.

Gli incontri sono iniziati sul serio lunedì alle 10 del mattino, sebbene fossero in cattive condizioni. La MLB ha riferito alla MLBPA che era disposto a perdere abbastanza partite per un mese e ha assunto un tono più minaccioso, Evan Drelish riporta da The Athletic. All’inizio di questo mese, il commissario Rob Manfred ha detto che le partite mancanti sarebbero state un “risultato disastroso” per lo sport, parole che sono rimaste vuote nelle settimane successive.

Per tutto il giorno, i resoconti delle conversazioni in evoluzione sembravano mostrare alcuni progressi. Entro le 20:35 ET Rapporto permaloso Ha indicato che c’era una mossa verso un accordo. I proprietari hanno offerto ai giocatori due opzioni, secondo il rapporto:

1. Quattordici squadre di playoff, con uno stipendio minimo di circa $700.000 e circa $40 milioni di bonus pool divisi tra i migliori giocatori pre-giudici.

2. Dodici playoff, con uno stipendio minimo di circa $ 675.000 e circa $ 20 milioni di bonus pre-giudizio.

Molteplici rapporti dicevano, diverse ore dopo, che le due parti hanno finito per concordare di coordinare un playoff a 12 squadre. Anche se le due parti hanno concordato sulla seconda opzione di cui sopra, era in corso l’emissione della soglia per un’imposta sul saldo competitivo (nota anche come tassa sul lusso) – e delle sanzioni per il superamento di tale soglia. È stato anche riferito che questioni più banali come le limitazioni del trasferimento difensivo facevano parte delle discussioni.

In tutto, ci sono stati 13 incontri di persona tra le due parti presso la struttura di allenamento primaverile di Giove nel corso di oltre 16 ore. Anche in questo caso, sembra che siano stati compiuti progressi, ma c’è ancora molto lavoro da fare.

La conclusione è che c’è un briciolo di speranza che la stagione inizi come previsto il 31 marzo, ma c’è un lavoro pesante da fare martedì quando le parti si incontreranno di nuovo.

CBS Sports ha fornito un programma di chiusura qui, ma la versione breve è che i proprietari hanno impostato i blocchi quando il precedente CBA è scaduto. Non erano obbligati a farlo, ma è stata descritta come una manovra difensiva. Poi la Lega ha aspettato più di sei settimane per fare la sua prima proposta. Da allora le due parti hanno condotto una serie di trattative personali, con alcuni importanti punti critici tra cui una tassa sul credito competitiva; Ripartizione della condivisione dei proventi dei giocatori idonei per la modalità Super Two in giudizio; Il salario minimo periodico.

CBS Sports offre ora aggiornamenti in tempo reale dei negoziati di lunedì e di quelli di martedì. Puoi trovare quelli qui sotto.