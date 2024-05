MVP dei Braves DI Ronald Acuña Jr. Strappo dell’ACL vs. Pirati, fatto per la stagione

L’outfielder degli Atlanta Braves Ronald Acuna Jr. si è strappato il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro domenica contro i Pittsburgh Pirates.

IL I Braves hanno annunciato l’infortunio domenica sera Dopo aver fatto una risonanza magnetica. Salterà il resto della stagione.

L’infortunio si è verificato dopo che Acuna è partito in vantaggio sulla seconda base nel primo inning della vittoria per 8-1 dell’Atlanta. Cadde sull’erba con evidente dolore e si strinse la gamba sinistra. È rimasto a terra per diversi istanti mentre veniva assistito dagli allenatori prima di lasciare il campo.

Acuna si è infortunato nella prima metà del primo inning senza reti. Ha raggiunto la base con un doppio vantaggio, poi si è fatto male cercando di rubare la terza base. I Braves sono entrati nella partita di domenica sul 30-20 con il terzo miglior record della NL, sei partite dietro il primo posto dei Philadelphia Phillies (38-16) nella NL East.

Acuna, duro colpo per i Braves

Acuna, 26 anni, è un quattro volte All-Star e l’MVP in carica della National League. Ha guidato il campionato in punti, valide, basi rubate e percentuale su base nel 2023, tagliando .337/.416/.596 con 41 fuoricampo, 106 RBI, 149 punti segnati e 73 basi rubate. In 48 partite in questa stagione, ha tagliato .246/.348/.356 con quattro fuoricampo, 15 RBI e 16 basi rubate.

Lo strappo del legamento crociato anteriore è il secondo della carriera di Acuna. Si è strappato l’ACL del ginocchio destro dopo essere saltato per giocare in campo esterno nel 2021. Acuña ha subito una distorsione al legamento crociato anteriore nel 2018 e ne ha subita un’altra con l’ottimismo post partita di domenica. ha detto ai giornalisti Non ha sentito uno schiocco Come per la precedente lesione del legamento crociato anteriore, non sarebbe sorpreso se lo facesse Messo da parte per un mese. Invece, ha subito il secondo infortunio di fine stagione della sua carriera in MLB di sette stagioni.

Ronald Acuna Jr. esce dal campo con un allenatore dopo essersi strappato l’ACL. (AP Photo/Jean J. Busker)

Agunas è il secondo infortunio che cambia la stagione per i Braves, che sono entrati nella stagione sperando di competere per la loro seconda vittoria nelle World Series in quattro stagioni. Il titolare dell’All-Star Spencer Strider ha lanciato due partite prima di sottoporsi a un intervento chirurgico di tutore interno di fine stagione. Strider è arrivato quarto nella votazione di Cy Young dell’anno scorso ed è stato uno dei favoriti della preseason per competere per il premio di quest’anno.

Ora i Braves si stanno riorganizzando senza i loro candidati preseason Cy Young e MVP.