Cercare di comprare una casa è un “gioco in cui non puoi vincere”

autore, Natalie Sherman

Ruolo, Corrispondente d’affari, BBC News

2 ore fa

Quando Nathan Wilkins è tornato a vivere con sua madre e sua sorella nel 2019, sperava che questo lo avrebbe aiutato a risparmiare denaro per comprare una casa.

Ma negli anni che seguirono, il mercato immobiliare statunitense fu trasformato dall’aumento degli affitti, dall’aumento dei prezzi delle case e da un enorme aumento dei tassi ipotecari, che fecero sembrare sempre più impossibile possedere una casa.

Il perito assicurativo 32enne dello Utah afferma che lui e sua sorella stanno guadagnando più soldi che mai. Ma pagare 2.500 dollari (1.960 sterline) al mese per l’affitto non lascia molti soldi.

“È come se stessi giocando a un gioco che non puoi vincere”, dice. “Il fatto che ci abbiano scontato un prezzo mi fa venire voglia di vomitare.”

Tali frustrazioni sono diffuse, alimentando l’insoddisfazione e contribuendo alla diffusione del pessimismo sull’economia americana che offusca le prossime elezioni del Paese.

IL Prezzo medio di vendita della casa Negli Stati Uniti di quasi il 30% dalla fine del 2019, raggiungendo i 420.000 dollari questa primavera.

E questo non tiene conto dei costi aggiuntivi derivanti dall’aumento dei tassi di interesse, che ora sono circa il 7% per un mutuo a tasso fisso di 30 anni tipico degli Stati Uniti, rispetto a circa il 3% nel 2020.

Gli acquirenti di case di oggi hanno bisogno di un reddito annuo superiore a 100.000 dollari – molto più alto di quello della media familiare nazionale di circa 75.000 dollari – per permettersi comodamente una casa nella maggior parte dei luoghi degli Stati Uniti, affermano società di ricerca come Zillow E Pancreatico Dice, e affronta i pagamenti mensili che hanno Quasi raddoppiato In soli quattro anni.

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Megan Holter (a destra) e sua moglie Sonya fuori dalla loro nuova casa a Columbus, Ohio

“Mi fa piangere un po’”, dice Megan Holter, che ha iniziato a cercare di acquistare ad Austin, in Texas, nel 2019, quando le banche le offrivano un tasso fisso trentennale di circa il 4,75%.

Ha interrotto le sue ricerche quando la pandemia ha cominciato a diffondersi, a causa degli alti costi dei materiali da costruzione e delle case.

Lei e sua moglie hanno finalmente comprato una casa quest’anno, ma solo dopo aver accettato un tasso di interesse del 6,625% e essersi trasferiti 1.200 miglia a nord verso Columbus, nell’Ohio, un luogo scelto da un foglio di calcolo da lei creato per città con costi inferiori.

“L’accessibilità economica degli alloggi è stata la prima cosa a cui pensavamo da cinque anni”, dice il trentenne, che ha anche cambiato lavoro dal settore pubblico a quello privato per realizzare l’acquisto di case.

“Abbiamo spostato le montagne per renderlo possibile.

“Sarò per sempre grata che possiamo permettercelo. So che molte altre persone non possono”, aggiunge.

Secondo un rapporto, solo il 40,1% degli affittuari prevede di possedere un giorno una casa Riserva Federale di New YorkSi tratta della quota più piccola da quando la banca ha iniziato a chiedere agli inquilini nel 2014.

Anche i proprietari di case, le cui ipoteche a lungo termine li proteggono dall’impatto finanziario diretto e che beneficiano dell’aumento dei valori immobiliari, Ditelo ai sondaggi I cambiamenti nel mercato sono preoccupanti perché comportano un aumento delle tasse sulla proprietà e dei costi assicurativi, rendendo meno costosa la prospettiva di trasferirsi.

UN Ultimo sondaggio Harris È emerso che oltre il 70% degli americani ritiene che il mercato peggiorerà.

Questo problema alimenta preoccupazioni più ampie sull’aumento del costo della vita, che è aumentato del 20% dal 2021.

Questa è una delle sfide più grandi che deve affrontare il presidente Joe Biden, il cui mandato è coinciso con una svolta del mercato immobiliare e che ha ricevuto valutazioni negative per la sua gestione dell’economia nei sondaggi nazionali.

Il rivale Donald Trump, che se la è cavata meglio, ha cercato di incolpare Biden per l’inflazione e, sebbene di solito non si riferisca specificamente al settore immobiliare, sottolinea regolarmente i tassi di interesse “alle stelle” per dire che l’economia è sulla strada sbagliata.

"L'inflazione è stata un cappio politico per Biden negli ultimi anni", afferma Brian Connolly, professore di diritto commerciale presso la Ross School of Business dell'Università del Michigan, il cui lavoro si concentra sulle questioni abitative. "I costi delle case sono un altro luogo in cui le persone stanno vivendo questa crisi finanziaria".

Negli ultimi mesi, la Casa Bianca ha cercato di affrontare le preoccupazioni sull’accessibilità economica, introducendo proposte come regole per limitare i costi di chiusura e un credito d’imposta di 10.000 dollari per chi acquista una casa per la prima volta.

Ciò rappresenta un cambiamento di tono, dopo anni di concentrazione sui punti di forza dell’economia, compresi i bassi tassi di disoccupazione. Ma con le poche influenze dirette che Biden può esercitare, non è chiaro che questi sforzi stiano avendo un impatto.

Il suo sostegno si è eroso soprattutto tra i giovani, la cui affluenza record nel 2020 ha contribuito a spingerlo alla carica. Gli elettori di questo gruppo demografico hanno meno probabilità di possedere una casa e sono più propensi a considerare l’accessibilità economica degli alloggi come una delle principali preoccupazioni.

“Non vedo nessuna piattaforma che cerchi intenzionalmente persone come acquirenti di case per la prima volta che vogliono alleviare il loro dolore”, dice Brayden Dougherty, un trentenne della Florida che lavora nel settore manifatturiero e controlla le case quotidianamente. Per tre anni.

Nonostante un’eredità di 50.000 dollari, nessun debito e buone opportunità di lavoro, lui e sua moglie non riescono a trovare un appartamento conveniente con due camere da letto vicino alla loro famiglia nella zona di Orlando.

Dice che il problema dei costi degli alloggi è troppo grande per qualsiasi politico o partito, ma l’apparente mancanza di soluzioni ha contribuito alla sua più ampia disillusione politica. Non è sicuro di come voterà a novembre.

“Sono stufo”, dice. “L’edilizia abitativa ne fa parte”.

La crescente protesta ha aumentato la pressione sulla banca centrale americana affinché tagli i tassi di interesse per ottenere sollievo, una mossa che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato probabile ad un certo punto.

Ma le aspettative che il taglio avvenga all’inizio di quest’anno, contribuendo a migliorare l’umore del Paese, sono costantemente diminuite. Ciò riflette le preoccupazioni che i progressi nella riduzione dell’inflazione – che si aggirava al 3,4% in aprile, è ancora ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della banca – stia vacillando.

Fonte immagine, Julia Makhnatkina (JM Photos Inc) Commenta la foto, Mimi Than e suo marito sono tra le persone colpite quest’anno dall’aumento dei tassi di interesse

Da gennaio, invece, i tassi ipotecari sono in gran parte aumentati.

Mimi Than, 29 anni, che ha recentemente acquistato un appartamento con tre camere da letto nella zona di Boston, nel Massachusetts, afferma di dover affrontare costi mensili di circa 200 dollari in più rispetto a quando lei e suo marito hanno ottenuto la pre-approvazione per un prestito a marzo.

Se non fissano il tasso di interesse in quel momento, i loro costi di finanziamento inconsapevoli potrebbero cambiare drasticamente. Quando sono tornati dal loro prestatore in aprile dopo aver fatto un’offerta, il tasso di interesse offerto era del 6,9%, rispetto al 6,5%.

Spera che cedano entro la fine dell’anno, consentendo loro di rifinanziarsi.

“Controllo ossessivamente i prezzi”, dice.

Molti analisti ritengono che sia solo questione di tempo prima che l’inflazione rallenti, aprendo la strada a un’inflazione più bassa.

Sottolineano i rapporti di società private che mostrano che gli aumenti degli affitti – che svolgono un ruolo importante nei calcoli dell’inflazione negli Stati Uniti – stanno raffreddando il ritmo vertiginoso della pandemia in mezzo a un aumento dell’offerta di appartamenti.

Man mano che i salari crescono, sempre più nuove case sono in costruzione e gli affitti e i prezzi delle case aumentano più lentamente, Urvi Devungi, capo economista del sito immobiliare Zillow, afferma di vedere anche le sfide in termini di accessibilità in calo, anche se non in tempo per le elezioni di novembre.

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, La costruzione di nuove case è aumentata in modo significativo rispetto ai livelli pre-pandemia, ma l’offerta rimane inferiore alla domanda

“Funziona da solo”, dice. “Abbiamo ancora molta strada da fare, ovviamente, ma stiamo vedendo alcuni miglioramenti e penso che vedremo ulteriori miglioramenti”.

Ma c’è un punto di vista più cupo.

Con l’aumento del numero dei senzatetto, i prezzi degli affitti potrebbero rivelarsi più resilienti del previsto, mantenendo alta l’inflazione.

Se i tassi di interesse ipotecari non scendono in modo significativo, la variazione graduale dei costi di finanziamento potrebbe agire come un vincolo a lungo termine sull’offerta, con i costruttori che si ritirano e i proprietari di case che garantivano mutui ipotecari quando i tassi di interesse erano più bassi si astengono dal muoversi.

Brayden, della Florida, non vede una soluzione facile da parte della Fed, che teme abbia contribuito a plasmare l’attuale crisi consentendo ai tassi di interesse di rimanere insolitamente bassi nel decennio successivo alla crisi finanziaria del 2008.