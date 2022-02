NAACP Photo Awards 2022: elenco completo dei vincitori

Tra i grandi vincitori della serata c’era Jennifer Hudson, che ha ricevuto i premi dell’evento come Artista dell’anno e Miglior attrice in un film per la sua interpretazione di Aretha Franklin in Respect.

Vedi sotto per un elenco di candidati in diverse categorie principali, con i vincitori indicati in grassetto.

Jennifer Hudson *vincitore Lil Nas X Megan te stallone Regina Re Tiffany Haddish Animazione fantastica “Giuda e il Cristo nero” “Re Riccardo” “rispetto” “Il più difficile è caduto” *vincitore Stati Uniti contro Billie Holiday Miglior attore in un film Denzel Washington, “La tragedia del Macbeth” Jonathan Majors, “La caduta più dura” Lakeith Stanfield, “Giuda e il Cristo nero” Mahershala Ali, “Il canto del cigno” Will Smith, “Re Riccardo”*vincitore Miglior attrice in un film Andra Day, “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday” Halle Berry – Contusa Jennifer Hudson, “Rispetto” *vincitore Tessa Thompson, “Passando” Zendaya e “Malcolm & Marie” Miglior attore non protagonista in un film Algee Smith, “Giuda e il Cristo nero” Daniel Kaluuya, “Giuda e il Cristo nero” *vincitore Delroy Lindo, “La caduta dei duri” Idris Elba, “Più cadono, più cadono forte.” Lakeith Stanfield, “Più difficili cadono” Miglior attrice non protagonista in un film Anjano Ellis, “Re Riccardo” Audra MacDonald, “Rispetto” Daniel Deadwyler, “La caduta dei duri” Dominic Fishback, “Giuda e il Cristo nero” Regina King, “Più difficili cadono” *vincitore Grande Gif (Annunciata in precedenza) “Encanto” *vincitore “Luca” “Rhea e l’ultimo drago” “Canta 2” “vivo” Grande serie comica “nerastro” “Harlem” “Non sicuro” *vincitore “governare il mondo” “The Upshaw” Miglior attore in una serie comica Anthony Anderson, “Occhio nero” *vincitore Cedric l’intrattenitore, “Il quartiere” READ Sony sposta "Oh Hell No" fuori programma, conferma "A Man Named Otto" per Natale - Scadenza Don Cheadle, “Black Monday” Elisha “EJ” Williams, “Gli anni delle meraviglie” Jay Ellis per “Insicuro” Miglior attrice in una serie comica Issa Ray – “Non sicuro” *vincitore Loretta Devine, “Riunione di famiglia” Regina Hall, “Lunedì nero” Tracy Ellis Ross, “nera” Yvonne Orji, “Insicuro” Grande serie drammatica “9-1-1” “Tutti gli americani” “Padrino di Harlem” “puntando a” “Regina dello zucchero” *vincitore Miglior attore in una serie drammatica Billy Porter – “Posa” Damson Idris per “Nevicata” Forest Whitaker, “Il padrino di Harlem” Kofi Siribo, “Regina Zucchero” Sterling K. Brown, “Questo siamo noi” *vincitore Miglior attrice in una serie drammatica Angela Bassett, “9-1-1” *vincitore Dawn-Lyen Gardner, “Queen Sugar” Octavia Spencer, “La verità si dice” Queen Latifah – “L’equalizzatore” Rutina Wesley, “Regina Zucchero” Ottimo film TV, serie limitata o speciale drammatico (annunciato in precedenza) Colin in bianco e nero *vincitore Genio: Areta “ama la vita” “Robin Roberts presenta: Mahalia” “Ferrovia sotterranea” Miglior attore in un film per la televisione, una serie limitata o uno speciale drammatico (annunciato in precedenza) Anthony Mackie – Assoli Jaden Michael, “Colin in bianco e nero” Kevin Hart, “Storia vera” *vincitore Wesley Snipes – Storia vera William Jackson Harper, “Amare la vita” Miglior attrice in un film per la televisione, una serie limitata o un dramma speciale (annunciato in precedenza) Betty Gabriel, “Clickbait” Cynthia Erivo, “Genio: Aretha” Danielle Brooks, “Robin Roberts presenta: Mahalia” Jodi Turner Smith e “Anne Bolena” traji b. Henson, “Annie Live!” *vincitore Nuovo artista in primo piano Cinzia Erivo Jimmy Allen Saweeti *vincitore volte Zoe Wes Eccezionale artista maschile Antonio Hamilton *vincitore drago dare il READ La regina Elisabetta risulta positiva al coronavirus J Cole Lil Nas X Artista di spicco lei ha Ari Lennox Beyoncé renale Gelsomino Sullivan *vincitore bell’album Serata con Silksonic, Silksonic “Schiena mentale”, LEI “Ragazzo amabile approvato” Drake “Heaux Tales” di Yasmine Sullivan *vincitore “Quando è tutto detto e fatto… prenditi del tempo”, Jevon