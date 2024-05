Norfolk Southern pagherà un risarcimento di 310 milioni di dollari per il deragliamento del treno nell’Ohio

Norfolk Southern ha accettato di pagare più di 310 milioni di dollari per coprire sinistri e costi derivanti dal deragliamento di un treno merci che trasportava materiali pericolosi in Ohio, nel febbraio 2023, ha detto giovedì il governo federale.

L’accordo, che deve ancora essere approvato dal Dipartimento di Giustizia e dall’Environmental Protection Agency in un tribunale federale, richiede che Norfolk Southern paghi per il miglioramento della sicurezza ferroviaria, i costi di pulizia e il monitoraggio sanitario e ambientale dentro e intorno alla Palestina orientale, Ohio. Dove è avvenuto l’incidente?

Un venerdì notte all’inizio di febbraio dello scorso anno, 38 vagoni del treno Norfolk Southern deragliarono, 11 dei quali trasportavano materiali pericolosi come il cloruro di vinile, utilizzato per produrre plastica. Pochi giorni dopo, temendo un’esplosione, i soccorritori hanno deciso di rilasciare cloruro di vinile dalle auto deragliate e di bruciarle. Centinaia di residenti furono evacuati e la vita nella Palestina orientale fu sconvolta per mesi. Non ci sono stati morti.

L’amministratore dell’EPA Michael S. In una dichiarazione, Reagan ha affermato che la società si è impegnata a pagare per la bonifica e ad aiutare a prevenire disastri simili.