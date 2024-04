Notizie sul cancro su Kate Middleton: l'esperto dice che Harry e Meghan “rifiutano” di portare i loro figli nel Regno Unito nonostante la loro richiesta di farlo

Un esperto reale ha rivelato come l'apparizione pubblica del Re la domenica di Pasqua potrebbe aiutare la Principessa del Galles mentre entrambi i reali si sottopongono a cure per il cancro.

“Penso che le persone stiano accettando e capendo che il Principe e la Principessa del Galles e le loro famiglie sono in vacanza di Pasqua adesso e che hanno bisogno della loro privacy… [to] “Continuate a essere una famiglia”, ha detto. “Penso che tutto ciò che il re ha fatto oggi non avesse specificamente questo in mente, ma sicuramente aiuta.”