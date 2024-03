OpenAI si dirige a Hollywood per promuovere il film rivoluzionario Sora

Beata Zorzel/NurPhoto tramite Getty Images)

Alcuni degli incontri più importanti nella storia di Hollywood si svolgeranno la prossima settimana, con OpenAI che arriverà a Hollywood per dimostrare le capacità del suo software “Sora” a studi cinematografici, agenzie di talenti e dirigenti dei media.

Bloomberg I rapporti indicano che OpenAI vuole che più registi conoscano Sora, un generatore di testo in video che potrebbe potenzialmente stravolgere il modo in cui vengono prodotti i film.

Il produttore Tyler Perry aveva già visto il lavoro ed è rimasto così colpito che ha accantonato i piani per un'espansione dello studio da 800 milioni di dollari nella sua base di Atlanta.

“Una cosa è sentirsi dire che può fare tutte queste cose, ma vedere effettivamente le sue capacità è stato fantastico”, ha detto in una precedente intervista. Sebbene l'uomo d'affari veda in lui un'opportunità, ha anche espresso preoccupazione per le persone che lavorano nell'azienda. “Ci deve essere una sorta di regolamentazione per proteggerci. In caso contrario, non vedo come potremo sopravvivere.”

Sora sarà probabilmente rilasciato al pubblico entro la fine dell'anno.

Bloomberg ha riferito che le discussioni su OpenAI sono solo l'ultima tornata di colloqui, secondo fonti a loro familiari.

I dettagli specifici sono sconosciuti. Un portavoce dell’azienda ha dato a Bloomberg una vaga risposta ai suoi piani: “OpenAI ha una strategia deliberata di lavorare in collaborazione con l’industria attraverso un processo di distribuzione iterativo – distribuendo i progressi dell’IA in fasi – al fine di garantire un’implementazione sicura e dare alle persone la possibilità di imparare. ” Un'idea di cosa c'è all'orizzonte. Attendiamo con impazienza un dialogo continuo con artisti e creatori.

La capacità dell’intelligenza artificiale di rivoluzionare l’industria non sorprende. La sua influenza è stata evidente nelle negoziazioni sullo sciopero degli scrittori di Hollywood dello scorso anno.