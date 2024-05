Opinione | Conversazioni e approfondimenti su questo momento.

20 maggio 2024 alle 15:39 ET 20 maggio 2024 alle 15:39 ET

Trump e i membri del suo team legale. credito… Josh Cochran

È possibile usare la menzogna per far luce sulla verità? Se il bugiardo seriale Michael Cohen ha detto la bugia nel giusto contesto, la risposta è sì. Ringraziamo l’accusa nel processo penale di Trump per essere riuscita in questa difficile manovra.

Lunedì ci siamo finalmente avvicinati ad un fattore chiave in questo caso: la legge sul finanziamento delle campagne elettorali. Per condannare Donald Trump di un crimine, una giuria deve accertare che ha falsificato i documenti aziendali (o ne ha ordinato la falsificazione) “con l’intento di commettere un altro crimine”. Trump non ha bisogno di essere condannato per nessuno di questi altri crimini – in questo caso, potrebbe trattarsi di frode fiscale, interferenza elettorale o violazione delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale – per poterlo condannare. Ma è necessario tenere conto della criminalità in almeno una di queste aree.

Nella tarda mattinata, Susan Hofinger – un pubblico ministero al suo gioco – ha portato l’attenzione di Cohen su una lettera scritta dal suo avvocato, Stephen Ryan, dopo che la storia dei soldi di Stormy Daniels era apparsa sul Wall Street Journal nel 2018. All’epoca, Cohen era ancora nel campo di Trump, e ha detto al mondo di aver pagato a Daniels solo 130.000 dollari. “Il pagamento in questione non costituisce un contributo elettorale”, ha scritto Ryan nella sua lettera.

“Era un’affermazione vera?”, chiese Hofinger. Cohen, nella sua nuova incarnazione educata, ha risposto: “No, signora”. Ha detto alla giuria questo: Cohen sta mentendo di nuovo. In altre parole, poiché Cohen era un noto bugiardo, è plausibile che mentiva quando affermava che il pagamento non era un contributo elettorale, per proteggere Trump e se stesso. READ Beyoncé indossa un outfit Versace di ispirazione western agli iHeart Radio Music Awards 2024 Dopo una battuta a margine, il giudice Juan Merchan si è rivolto alla giuria e ha ripetuto le istruzioni che aveva precedentemente impartito, durante l’esame diretto di Cohen, quando è emerso l’oggetto della sua dichiarazione di colpevolezza del 2018 nel procedimento penale che lo ha mandato in prigione per 13 mesi: ” Sig. L’ammissione di colpevolezza di Cohen non è una prova della colpevolezza di Trump. “So che potresti pensare che questi due uomini intendessero commettere quest’altro crimine, ma non puoi usare la dichiarazione di colpevolezza di Cohen per condannare Trump”, stava dicendo il giudice alla giuria. Come mi ha detto durante la pausa Norm Eisen, un esperto di diritto finanziario elettorale: “La giuria ascolterà il giudice, ma è come dire: ‘Non guardare l’elefante’”. Per enfatizzare ulteriormente questo punto, Hofinger ha chiesto: “Il signor Trump era d’accordo con la sostanza di queste sue false dichiarazioni?” Questo ha fatto emergere un altro “Sì, signora”. L’accusa ha ottenuto un’altra svolta quando Merchan ha rifiutato di consentire a Bradley Smith, repubblicano ed ex presidente della Commissione elettorale federale, di testimoniare sulla sua interpretazione conservatrice delle leggi sulla campagna elettorale. Il giudice ha detto che se avesse consentito quella testimonianza – cosa che la difesa desidera disperatamente – avrebbe dovuto consentire all’accusa di chiamare un perito con la sua spiegazione opposta. Merchan ha concluso che, in qualità di giudice, era suo compito – e solo suo – spiegare come la giuria vedeva la legge sul finanziamento delle campagne elettorali. Nel complesso, questa è stata una vittoria poco emozionante ma importante per l’accusa. READ Un impiegato di una galleria d'arte tedesca si è infiltrato nella sua stessa arte nella speranza di fare una svolta. Ora è coinvolta la polizia.