Partita del campionato NFC: San Francisco 49ers v Los Angeles Rams – Live! | Gli sport

Ragazzi, benvenuti nella nostra copertura del campionato NFC, in questo caso è un’estensione del campionato NFC West.

Esso San Francisco 49ers, Los Angeles Rams: contro la squadra dei Los Angeles Rams in trasferta nello scenario moderno in cui presto ci sarà l’impianto del Super Bowl.

In effetti, i Rams – il miglior quarterback, il più talentuoso, il miglior piazzamento in divisione, la partita in casa – sono in una strana posizione per qualcosa. Nonostante tutti i vantaggi sopra elencati, LA sembra rientrare di diritto nella categoria “nessuno ci vuole”, inclusa la partita casalinga di gennaio che giocherai per tutta la stagione per guadagnare. O peggio, forse è lo slot “a nessuno importa di noi” (golf) dove si siedono.

Questa è la vita di qualcuno che vive a Los Angeles NFL Squadra: indirizzo elegante, alcuni fan. C’era una ragione per cui questa città era stata a lungo il vuoto della più famosa lega delle nazioni: non c’erano. Oppure Los Angeles potrebbe essere una città immigrata importante, per esempio, tra le altre come i 49ers: la squadra di alloggi di questa settimana.

Ancora peggio per i Rams, San Francisco li ha battuti due volte nella stagione regolare, l’ultima volta estendendo la loro serie di vittorie consecutive a sei contro la proprietà del SoCal, 27-24 nella stessa sede alcune settimane fa.

Quindi sì, ci sono molte trame negative quando si tratta di questi Rams. Ovviamente tutto questo non è giusto: questi Rams sono davvero una grande squadra, vogliono davvero vincere oggi. Se vincono, saranno al secondo Super Bowl in quattro stagioni. Molti proprietari si iscriveranno (me ne vengono in mente due a New York).

Questa è la squadra del QB Matthew Stafford, del ricevitore bianco Cooper Kup, del tackle difensivo Aaron Donald e del cornerback John Ramsey. Anche Matt Kay, il cui calcio della frizione li ha aggiunti al gioco del titolo NFC, è un giocatore professionista. Quindi questa squadra ha armi del calibro del Super Bowl: hanno solo pochi fan e non possono battere i Knights. Questo è un po’ problematico.

Poiché il sorprendente quarterback dei Niners Jimmy Carroll, OK / Good First è buono, a volte solo molto buono, è un’ulteriore prova che è possibile per un proprietario entrare nei grandi giochi del mondo e vincere davvero senza Mahomes e Rodgers. essi. (Assistito anche da Brad Johnson e Trent Tilfer).

Il mortale Jimmy G eccelle oltre le sue capacità naturali perché può contare sul cast energico che lo circonda, inclusi cinque pro bowler, sette sostituti, Whiteout Debo Samuel e lo stretto George Kitt. Sono ben addestrati dall’allenatore Kyle Shanahan e hanno il potenziale per vincere tre vittorie e una vittoria di Rodgers su una strada fredda e innevata.

Ciò significa che questi 49 giocatori non hanno paura nel ristretto e sostanziale ambiente amichevole in cui queste due squadre giocano oggi.

