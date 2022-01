L’avvocato di famiglia di Ahmed Arbery ha promesso di opporsi a un accordo di petizione federale con Travis e Gregory McMichael sull’accusa di odio per l’omicidio di Arbery.

William “Roddy” Bryan, la terza persona accusata dell’omicidio di Arbery e accusato del caso federale per crimini ispirati dall’odio, non è stato menzionato nei documenti del tribunale di domenica. Brian, che ha filmato il video dell’omicidio di Arbery, è stato condannato all’ergastolo con possibilità di libertà condizionale.

I pubblici ministeri federali hanno chiesto alla madre di Ahmed Arbery, Wanda Cooper-Jones, all’inizio di questo mese se avrebbe preso in considerazione una petizione per l’omicidio di suo figlio prima che gli uomini fossero condannati in Georgia. Lei ha rifiutato ha riferito la CNN.