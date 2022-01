Rafael Nadal ha vinto l’Australian Open, il suo 21esimo titolo del Grande Slam

“Per me, è piuttosto sorprendente”, ha detto Nadal. “Sinceramente un mese e mezzo fa non sapevo se potevo tornare al tennis tour, e oggi sono davanti a tutti voi per tenere con me questo trofeo. Non hai idea di quanto ho lottato per restare qui.

Nadal, il sesto spagnolo in classifica qui, ha dimostrato più e più volte di non essersi battuto. Semplicemente non lo farebbe. Devi impostare una partita e un trofeo, punto per punto, partita per partita, impostato dalle sue mani. Medvedev, il secondo classificato, nonostante tutta la sua energia e talento, non ce l’ha fatta, ha perso la strada a metà del terzo set e non ha mai capito come aggiustare la rotta.