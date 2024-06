Perché mercoledì le azioni di Applied Materials, ASML Holding e Taiwan Semiconductor sono aumentate

Mercoledì sembra essere una buona giornata per gli investitori nel settore dei semiconduttori, poiché le buone notizie dalla Cina (e il potenziale per una cattura di contanti a Taiwan) stanno facendo aumentare i prezzi delle azioni delle società di semiconduttori. Materiali applicati (NASDAQ:AMAT), Partecipazioni ASML (Nasdaq:ASML)E Azienda produttrice di semiconduttori di Taiwan (NYSE: TSM).

Alle 10:30 ET, le azioni di Applied Materials erano in rialzo del 4,9% e ASML del 7,4%. TSMC si è ripreso dal calo di ieri con un guadagno del 6,9% oggi.

Buone notizie per i titoli delle apparecchiature per semiconduttori

A partire dal vertice della catena di fornitura, i materiali applicati Ha vinto la promozione da Barclays Questa mattina. Come ha spiegato l’analista Tom O’Malley, vede un “forte aumento” degli ordini di apparecchiature straniere per la produzione di semiconduttori in Cina, poiché quel paese spende molto per diventare autosufficiente nella produzione di chip. Nel frattempo, O’Malley si aspetta che le aziende di semiconduttori spendano “pesantemente” in investimenti di capitale negli Stati Uniti ricevendo sussidi dagli Stati Uniti. Legge statunitense sui chip.

Ciò che è positivo per Applied Materials deve essere positivo anche per la rivale ASML, quindi stamattina entrambi i titoli stanno aumentando in tandem.

Barclays ha inoltre rafforzato oggi le azioni di TSMC, alzando il prezzo obiettivo del titolo in sovrappeso a 170 dollari. L’analista ha evidenziato la domanda di chip da 2 nm come un fattore di guadagno “molto, molto grande” per TSMC (nonché un catalizzatore per la spesa in apparecchiature per la produzione di chip). Questa notizia arriva sulla scia di un rapporto pubblicato ieri secondo cui TSMC potrebbe aumentare i prezzi sui suoi contratti di produzione di chip, per cercare di ottenere una quota maggiore dei grandi profitti che genera. Nvidia (Nasdaq:NVDA) I chip IA sono stati estratti.

Quali azioni di semiconduttori dovresti acquistare?

E quindi oggi abbiamo tre titoli solidi da considerare. Chiunque lo farebbe IO Lui compra?

Nessuno dei tre sembra economico, con le azioni TSMC che costano quasi 30 volte gli utili, Applied Materials 24 volte e le azioni ASML il doppio, 48 volte gli utili finali. Delle tre società, TSMC ha il tasso di crescita più rapido, pari a poco più del 20%, con un rapporto PEG di 1,5, contro un PEG di 2,4 sia per Applied Materials che per ASML.

Ciò rende TSMC il più vicino ad un “acquisto”.

Ricco Smith Non ha alcuna posizione in nessuno dei titoli menzionati. The Motley Fool ha posizioni e consiglia ASML, Applied Materials, Nvidia e Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool consiglia Barclays Plc. Il Motley Fool lo ha fatto Politica di divulgazione.

