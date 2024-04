Sviluppatore principale di applicazioni multi emulatore Fonte lui ha Raccontare Io di più Il suo team sta lavorando al lancio dell'app sull'App Store, ma non ha fornito un calendario. Il sorgente è un front-end per molti emulatori esistenti e consentirà agli utenti di iPhone e Apple TV di emulare i giochi rilasciati per Una vasta gamma di console di gioco classicheinclusi PlayStation originale, GameCube, Wii, SEGA Genesis, Atari 2600 e altri.



Apple ha finora approvato emulatori sull'App Store per le vecchie console Nintendo E il Commodore 64. Ad esempio, il popolare emulatore Delta di Riley Testut è ora disponibile sull'App Store in molti paesi e può emulare giochi rilasciati per Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo Entertainment System (NES) e Super Nintendo Entertainment. System (SNES), Nintendo 64 e Nintendo DS. Se approvato, Provenance porterà i primi emulatori Sony, SEGA e Atari sull'App Store.

Provenance è in sviluppo dal 2016 e può già essere scaricato su iPhone e Apple TV al di fuori dell'App Store.

Apple ha aggiornato le sue linee guida per la revisione delle app all'inizio di questo mese per consentire “app di emulazione di console di gioco legacy” sull'App Store per iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi. All'inizio di questa settimana, Apple ci ha detto che gli emulatori in grado di caricare giochi (ROM) sono consentiti nell'App Store, a condizione che le app emulino solo “giochi per console legacy”. Non è chiaro se Apple considererà console come GameCube e Wii “obsolete”.

Mentre un tribunale americano governare Poiché gli emulatori sono legali, il download di ROM protette da copyright è solitamente contro la legge del paese. su di lui Sito web dell'assistenza clienti Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Nintendo afferma che scaricare copie piratate dei suoi giochi è illegale. Una vasta gamma di dominio pubblico Giochi fatti in casa. Disponibile per giocare legalmente.