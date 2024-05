Pronostica la classifica della partita per WWE King e Queen of the Ring

Una cosa è prevedere vincitori e perdenti in WWE Re e Regina dell’AnelloMa che ne dici di indovinare la classifica della partita per questo evento?

Lo spettacolo si svolgerà oggi (sabato 25 maggio 2024) dal Jeddah Superdome di Jeddah, in Arabia Saudita, a partire dalle 13:00 ET, e sarà trasmesso in diretta su pavone (negli Stati Uniti) e WWE Network (ovunque).

La WWE ha annunciato cinque diverse divisioni per la card principale dell’evento. Di seguito è riportata la mia opinione personale su quanto sia importante ciascuna di queste cinque parti, classificate dalla più importante alla meno importante.

Cody Rhodes contro Logan Paul Randy Orton contro Gunther Becky Lynch contro Liv Morgan Nia Jax contro Lyra Valkyria Sami Zayn contro Bronson Reed contro Chad Gable

La partita di apertura e l’evento principale

Il campione indiscusso della WWE Cody Rhodes contro il campione degli Stati Uniti Logan Paul è l’ovvio evento principale di questa carta. L’unica altra opzione sarebbe Randy Orton contro Gunther, ma non è all’altezza dello spettacolo e della posta in gioco di una partita di YouTuber.

La partita di apertura è un po’ più difficile da individuare, poiché di solito è una partita dal ritmo più veloce o con un alto carico di lavoro che non si classifica tra le partite minori della serata. Forse le classifiche non contano così tanto in questa nuova era della WWE, quando la carta principale di PLE è profonda solo cinque partite; Le corrispondenze meno importanti vengono rimosse completamente (o riservate al pre-spettacolo) anziché utilizzate come materiale di riempimento per estendere la lunghezza della carta principale. Con questo in mente, sceglierò la difesa del titolo di Zayn nella partita di apertura. Sta andando a un ritmo più veloce e il pubblico deve essere molto entusiasta di vedere Sammy.

Questo mi dà la seguente carta:

Trama 1: Sami Zayn contro Bronson Reed contro Chad Gable

Parte 2:

Parte 3:

Parte 4:

Parte 5: Cody Rhodes contro Logan Paul

Tutto il resto

Invertirò le partite maschili con quelle femminili, il che significa che Gunther passerà alla Parte 3 e dovrò scegliere tra Nia e Becky per le Parti 2 e 4. La partita di Becky potrebbe comportare un cambio di titolo e probabilmente sarebbe una partita migliore, quindi invertirò le partite maschili e femminili. Lo metterò più tardi durante la notte.

Carta finale

Quindi ecco la mia previsione finale per la classifica della partita WWE Re e Regina dell’Anelloinsieme a ipotesi sugli orari di gioco dal cicalino alla campana:

Trama 1: Sami Zayn contro Bronson Reed contro Chad Gable (17 minuti)

Parte 2: Nia Jax contro Lyra Valkyria (9)

Trama 3: Randy Orton contro Gunther (22)

Parte 4: Becky Lynch contro Liv Morgan (15)

Trama 5: Cody Rhodes contro Logan Paul (25)

Questa è la mia previsione per la classifica della partita Re e Regina dell’Anello. Qual è il tuo?