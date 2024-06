Questo inquietante gioco di realtà con bodycam ha recensioni contrastanti e molti giocatori

Sparatutto molto realistico Fotocamera corporea, mostrato dalla prospettiva in prima persona delle telecamere in primo piano, lanciato ieri in accesso anticipato. Nonostante le recensioni contrastanti, ha un numero relativamente alto di giocatori simultanei di 7.622 al momento della stesura di questo articolo. Il suo picco nelle 24 ore è stato più del doppio, 16.457. Si trova anche al terzo posto nella classifica più venduta di Steam, quindi è probabile che questi numeri siano solo in aumento.

Bodycam è un gioco FPS multiplayer sviluppato da sole due persone, Luca e Leo, che hanno rispettivamente 17 e 20 anni. È uno degli sparatutto più realistici sul mercato in questo momento, realizzato con Unreal Engine 5. Dal punto di vista della fotocamera del corpo, le luci appaiono più luminose, gli spari suonano più forti e ogni passo fa tremare e oscillare lo schermo, rendendo le partite incredibilmente tese. “Il movimento del corpo e la mira sono qualcosa a cui devi adattarti”, ha scritto un recensore positivo.

Era nella mia lista dei desideri e sembra che questo si sia tradotto anche in numeri di vendita elevati. Nonostante la sua popolarità, finora i giocatori gli hanno dato recensioni molto contrastanti. Un recensore insoddisfatto di Steam ha scritto: “Volevo che mi piacesse, ma è fondamentalmente un progetto UE5 che ha solo il codice per uccidere i giocatori e vincere una partita con una grafica fantastica. È fondamentalmente una demo tecnologica giocabile, tranne per il fatto che paghi $ 30 per questo.”

Questo prezzo potrebbe essere un po’ alto per alcuni, soprattutto perché si tratta di un gioco ad accesso anticipato. La maggior parte delle lamentele riguardano menu confusi e giocatori impreparati nelle lobby. Una persona ha affermato di “non essere in grado di accedere al server” e un’altra ha scritto che il gioco era “ingiocabile finché gli sviluppatori non scoprivano un problema di matchmaking. Attualmente è un simulatore di lobby”.

Se vuoi vedere di cosa si tratta e ottenerlo adesso, La Bodycam è attualmente in vendita a $ 29,98 / £ 26,55, in calo rispetto a $ 33,32 / £ 29,50. Questa è un’offerta di lancio valida fino al 14 giugno. Puoi comprarlo Qui.

Se preferisci aspettare finché alcuni problemi non saranno risolti e le recensioni saranno un po’ più positive, ci sono molti giochi multiplayer a cui puoi giocare nel frattempo. E se vuoi prenderti una pausa dalla massa, che ne dici di alcuni giochi di storia avvincenti?

