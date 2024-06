Come costruire un prodotto DOA: i fondatori di Human AI Pin vietano le critiche interne

Humane AI Pin è stato lanciato, bloccato e bruciato, con i fondatori che stavano già cercando di vendere l’azienda solo un mese dopo il lancio. IL Il New York Times Contiene un articolo che descrive in dettaglio come l’azienda è arrivata al punto di lanciare un prodotto che era morto all’arrivo e fornisce alcuni aggiornamenti sulle vendite del prodotto e dell’azienda.

Humane, se non l’hai sentito, è una società fondata da due ex dipendenti Apple, Imran Choudhury e Bethany Bongiorno, nel 2018. La società ha raccolto 230 milioni di dollari da alcuni grandi investitori come il CEO di OpenAI Sam Altman e il CEO di Salesforce Marc Benioff . Prima del suo lancio valeva 1 miliardo di dollari. Il prodotto, l’AI Pin, cerca di essere un comunicatore di Star Trek. Puoi attaccarlo magneticamente alla maglietta e puoi toccarlo per i comandi vocali. Non ha “app” (i fondatori si vantavano di questa funzionalità) ed è principalmente solo un assistente vocale con touchpad, batteria, fotocamera e altoparlante/microfono. Non esiste uno schermo tradizionale, ma un proiettore laser può rappresentare sulla tua mano un’interfaccia utente simile a uno smartwatch che puoi controllare con i gesti.

Il prezzo corrente per una di queste cose è di $ 700, più un abbonamento mensile di $ 24, che è un prezzo difficile da confrontare con un Apple Watch da $ 400. Inoltre non funziona davvero ed è stato universalmente criticato nelle recensioni, con conclusioni che vanno da “The Verge’s”Neanche vicino“Al marchese Brownlee”Il peggior prodotto che abbia mai recensito“.” Ovviamente, i comandi vocali sono molto lenti, la durata della batteria è pessima, dalle due alle quattro ore, è pesante e ti abbassa la maglietta, e il display non funziona bene in molte condizioni di illuminazione. quello Si dice anche che sia a rischio di incendioQuesta settimana Humane ha inviato un’e-mail ai clienti dicendo loro di “smettere immediatamente di utilizzare e caricare” la custodia della batteria perché alcune unità con batterie difettose “potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza antincendio”.

Grazie ai resoconti del Times, abbiamo ottenuto alcuni dati di vendita concreti. Quanto è forte il desiderio dei fondatori di uscire dall’azienda? “All’inizio di aprile, Humane aveva ricevuto circa 10.000 ordini per l’AI Pin, una piccola frazione dei 100.000 che sperava di vendere quest’anno, hanno detto due persone che hanno familiarità con le sue vendite”, afferma il rapporto. A $ 700 ciascuno, se tutti questi ordini vengono eseguiti, si tratta di circa $ 7 milioni di entrate, oltre al mantenimento dell’abbonamento, qualunque cosa accada. È difficile immaginare che l’azienda guadagnerà di più dopo le recensioni devastanti, la stampa su una potenziale vendita e i rischi di incendio.

Sfortunatamente non sembra Majel Barrett. Umanità

Di solito c’è dell’abbigliamento in mezzo a questi due pezzi. Umanità

Senza schermo, il povero AI Pin può comunicare con il mondo esterno solo attraverso un misterioso spettacolo di luci. Umanità

Fermare! Dispone di un display portatile fantascientifico alimentato da laser! Questo è un display falso e lo schermo reale non sembra affatto chiaro. Umanità

Nella vita reale, hai una mano non proprio piatta, un’illuminazione ambientale con cui competere e poca potenza del laser, quindi la presentazione era spesso illeggibile anche nei video ufficiali girati professionalmente.

il sito. Umanità

Nonostante l’accoglienza negativa, Humane vuole comunque mantenere la sua valutazione pre-lancio. “Circa una settimana dopo la pubblicazione delle recensioni, Humane ha iniziato a parlare con HP, l’azienda di computer e stampanti, della possibilità di vendersi per oltre 1 miliardo di dollari, hanno detto tre persone a conoscenza dei colloqui”, afferma il rapporto. Tuttavia, sono emersi altri potenziali acquirenti “I colloqui sono stati informali e non è stato avviato alcun processo formale di vendita.” Chiedere 1 miliardo di dollari dopo soli 7 milioni di dollari di vendite è ambizioso, e bisogna chiedersi quale feedback “normale” abbiano ottenuto per quel prezzo. Penso che sia una buona idea iniziare le trattative con il piede giusto. HP è stata precedentemente indotta ad acquistare aziende tecnologiche morenti come Palm (cosa che certamente non ha funzionato), quindi chi lo sa.

Se vuoi sapere come un’azienda commercializza un prodotto così fuori dal comune e poco performante, The Times ha intervistato “23 dipendenti, consulenti e investitori attuali ed ex” e le loro storie sono molto dettagliate. Luce su come ciò potrebbe accadere. Apparentemente i fondatori “hanno preferito la positività alle critiche, portandoli a ignorare gli avvertimenti sulla scarsa durata della batteria e sul consumo energetico del Pin AI. Un ingegnere informatico senior è stato licenziato dopo aver sollevato domande sul prodotto, mentre altri se ne sono andati per frustrazione”, hanno detto. . Dopo che un ingegnere del software è stato licenziato per aver chiesto se il pin dell’intelligenza artificiale fosse pronto per il lancio, il rapporto descrive una riunione dello staff in cui “i fondatori hanno affermato che il dipendente ha violato la politica parlando negativamente dell’umanità”. È difficile realizzare un buon prodotto se non puoi parlare apertamente degli aspetti negativi e positivi per paura di ritorsioni.

Tuttavia, il mondo esterno non è soggetto alle preferenze dei fondatori per la “positività”. Dopo aver apparentemente disprezzato il feedback onesto dei dipendenti durante lo sviluppo, una volta lanciato il prodotto, Bongiorno ha riunito il team e ha affermato che l’azienda avrebbe dovuto “fare affidamento su feedback offensivi” e ha definito le recensioni “un regalo che ci è stato fatto”. Il problema con questo modo di pensare è che a questo punto il prodotto è stato lanciato e ha ricevuto la massima attenzione di sempre, e quasi tutta negativa. Parte del problema potrebbe essere che l’azienda non ha avuto un chief marketing officer fino a dopo il suo lancio, nonostante i dipendenti “chiedessero spesso” che la posizione fosse ricoperta.

Non è chiaro quanta passerella abbia lasciato Humane. Questi 230 milioni di dollari di finanziamenti e 7 milioni di dollari di vendite devono coprire cinque anni di sviluppo del prodotto, produzione, tempo di server e salari per 250 dipendenti. La spilla è ancora in vendita al prezzo normale di $ 700-$ 800; Il passo successivo dovrebbe essere quello di vendere a basso prezzo l’inventario rimanente.