Rashi Rice dei Kansas City Chiefs promette di “maturare e continuare a crescere” tra problemi legali

Ricevitore largo dei Kansas City Chiefs Riso Rushi Dice di voler “maturare e continuare a crescere” tra questioni legali fuori campo.

All’inizio di questa stagione, la Rice ha corso con sei vetture Si blocca A Dallas, dove due persone sono state portate in ospedale con ferite lievi.

Sia la Rice che il giocatore della Southern Methodist University Theodore Knox ora affrontano accuse di aggressione aggravata, un conteggio di collisione con gravi lesioni personali e sei capi di imputazione di collisione con lesioni, secondo la polizia di Dallas.

Sabato, parlando ai giornalisti in un campo di calcio giovanile a Kansas City, la 24enne Rice ha detto: “Ho imparato molto da questo. Tutto quello che posso fare è maturare e continuare a crescere da questo. Questo è un passo in avanti direzione migliore per me.” ”

La polizia di Dallas aveva emesso mandati di arresto per Rice e Knox dopo che la Corvette e la Lamborghini si erano scontrate all’estrema sinistra della North Central Freeway il 31 marzo. I due uomini si sono poi consegnati alla polizia locale.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei vetture, hanno riferito le autorità.

“La Lamborghini ha colpito la spalla e ha colpito il muro centrale, provocando una collisione a catena che ha coinvolto altri quattro veicoli”, ha detto alla CNN la portavoce Christine Lohmann.

Ha aggiunto: “Tutti gli occupanti della Lamborghini e della Corvette sono scappati dalla scena senza fermarsi per verificare se qualcuno avesse bisogno di assistenza medica o per fornire le proprie informazioni”.

L’avvocato di Rice l’ha detto al suo cliente Era alla guida di una Lamborghini. La polizia di Dallas Lo ha confermato Ha detto che la Knox guidava una Corvette.

I giocatori giudicati colpevoli di un crimine sono soggetti a disciplina secondo la Politica di condotta personale della NFL. Se la condotta non comporta una condanna penale, il giocatore può comunque essere soggetto a disciplina ai sensi di questa politica. La CNN ha contattato gli avvocati della Rice e la polizia di Dallas per maggiori dettagli sulla cronologia del caso legale.

Rice è stato selezionato dai Chiefs nel secondo round del Draft NFL dello scorso anno e, come debuttante, si è affermato come il wide receiver più affidabile della squadra, registrando 79 ricezioni per 938 yard e sette touchdown da record per la squadra.

In quattro partite di playoff, aggiunse altre 26 ricezioni per 262 yard e un touchdown, stabilendo il record da rookie di ricezioni in una singola stagione. La sua produzione e le sue mani affidabili hanno aiutato i Chiefs e il quarterback stellare Patrick Mahomes Vincere il Super Bowl a febbraio – Il terzo campionato NFL della squadra negli ultimi cinque anni.

Rice ha giocato a football universitario alla Southern Methodist University di Dallas ed è cresciuto a North Richland Hills, nella zona di Dallas-Fort Worth.