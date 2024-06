WWDC 2024: come guardare l’evento Apple dal vivo

Apple ha un piano per l’intelligenza artificiale e finalmente ne sentiremo più che semplici sussurri il 10 giugno durante la Worldwide Developers Conference di quest’anno. Se non sei tra i pochi fortunati che vanno a Cupertino, in California, per guardare la WWDC 2024 dal vivo, puoi trasmettere in streaming il keynote alle 13:00 ET su Youtubenell’app Apple TV o Nella pagina degli eventi di Apple.

Molte di queste funzionalità funzioneranno sul dispositivo, ma alcune verranno spostate nel cloud, dove secondo quanto riferito Apple utilizzerà server basati su M2 Ultra, che faranno sicuramente parte del piano sulla privacy dell’azienda. Si prevede inoltre che la società annunci un nuovo accordo con OpenAI per consentire a ChatGPT di raggiungere più in profondità iOS.