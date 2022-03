Riepilogo “The Bachelor”: tutti amano Clayton

Episodio di città natale di BSC È unico in ogni stagione perché è l’unica stagione in cui le cose sono un po’ fuori dal controllo dello show. Dopo sette episodi in cui è stato possibile organizzare con cura gli ambienti e scegliere ogni persona che entra in quegli ambienti, BSC È costretto a filmare in case di estranei e catturare le reazioni di persone che non sono mai state mostrate dal dipartimento di recitazione. ogni concorrente BSC È stata selezionata manualmente perché sarebbe stata una buona TV, ma nella sua città natale, BSC Devono avere a che fare con la loro famiglia, che può sembrare o comportarsi come…inalazione!Persone normali.

Lo spettacolo di solito cerca di impressionare le trame di queste potenziali famiglie normali: C’è una frattura interna che può essere sfruttata nel dramma? Il padre di qualcuno è spaventosamente protettivo nei confronti di sua figlia? Spesso, lo spettacolo ha avuto successo in questi tentativi. Ma altre volte, come lunedì sera, falliscono miseramente. La famiglia di Suzy ama Clayton. La famiglia Siren ama Clayton. famiglia Gabi Piace Clayton. È un ragazzo abbastanza innocuo con grandi muscoli e un grande sorriso. Casa dopo casa, Clayton ride e si diverte.

Tuttavia, l’episodio costruisce il dramma per il confronto cruciale tra il padre di Clayton e il padre di Rachel, che è presumibilmente scortese e cattivo con tutti gli amici di Rachel. Apparentemente si è offerto di colpire l’ultimo fidanzato di Rachel, il che ha fatto pregare Rachel affinché suo padre fosse “civilizzato” con Clayton.

Poi arriva il confronto e… Va tutto bene! Il padre di Rachel chiede se Clayton sarebbe disposto a trasferirsi se la carriera di Rachel come pilota lo richiedesse, e Clayton dice di sicuro. Il padre di Rachel chiede della stranezza di uscire con diverse donne, il che porta alla risposta più perspicace di Clayton: ammette che inevitabilmente “avrebbe fatto del male a qualcuno” a causa della forza delle sue quattro relazioni. Una volta che il padre di Rachel avrà superato la natura insolita dell’innamoramento di sua figlia in uno show televisivo, andrà tutto bene. Disse a Clayton che se fosse stato soddisfatto della relazione alla fine della serata, avrebbe stretto la mano di Clayton e gli avrebbe dato una pacca sul braccio mentre se ne andava. E come se non bastasse, quando Clayton se ne va, il padre di Rachel consegna, con BSC Usando il riavvio al rallentatore sulla combinazione stretta di mano/braccio come se fosse un gioco da 3 punti.

Il dramma arriva alla fine: Clayton dice a Jesse Palmer prima della festa delle rose che “si innamora di queste quattro donne, con qualità diverse”, il che è un grosso problema perché non credo che lo show consenta la poligamia. Quando Clayton sconfigge Sirene alla fine dell’episodio di lunedì sera, è devastante e alquanto difficile da capire. Clayton non sa spiegare perché ha scaricato Siren, e neanche Siren lo capisce. Ma deve sbarazzarsi di qualcuno.

Le relazioni di Clayton sono così lisce e insignificanti che è difficile dire chi si distingua davvero o negativamente. Lunedì sera ci ha regalato un episodio di reality TV che assomiglia un po’ alla realtà reale. Abbiamo appena visto un uomo seduto in soggiorno, che beveva una discreta quantità di vino, in attesa del tempo in famiglia con i suoi. Non è stato particolarmente divertente, perché l’abbiamo sperimentato tutti. Ma questa rottura naturale mette in evidenza la natura assurda di ciò che verrà dopo, quando la realtà torna alla reality TV e deve distruggere la vita di alcune persone perché quelle sono le regole. Non posso aspettare!

La migliore soluzione: tag carini

Le date della città natale di quest’anno hanno portato Clayton in tre delle 50 città più grandi degli Stati Uniti – Virginia Beach, Denver e Oklahoma City – oltre a Orlando. Ora, so cosa stai pensando: Non ho idea di come siano queste città. Con l’eccezione delle repliche dei castelli delle fate nei parchi a tema di Orlando, probabilmente non puoi immaginare un singolo edificio o punto di riferimento a Virginia Beach, Denver, Oklahoma City o Orlando. Questo non significa che siano brutti posti per i milioni di persone che ci vivono, ma che creano loro un problema BSC, che cerca disperatamente luoghi indimenticabili su cui gli spettatori possano aggiornarsi. (Non dimenticherò mai di guardare Scapoli Sessione di trucco davanti alla Sunsphere a Knoxville, Tennessee.)

E quindi BSC Ha preso in mano la situazione. In due degli appuntamenti di Clayton, esplora la natura con i suoi potenziali partner: in Florida, porta Rachel Clayton in un tour in kayak dal fondo trasparente, che dovrebbe mostrargli gli orribili animali della Florida, che non collaborano. (Vedono un ragno – non ci sono portali). A Denver, Gabe e Clayton fanno escursioni ai piedi delle Montagne Rocciose. E come sarà il destino, Tutti e due I tour presentano cartelli che indicano le attrazioni locali designate per l’amore. Gabe e Clayton trovano Proposal Rock in montagna e Rachel e Clayton descrivono l’albero del bacio a Claremont, in Florida, che fortunatamente si trova vicino a Lovers Beach.

Noterai che entrambi i romantici nascondigli sono indicati con parole dipinte su assi di legno e che le assi sembrano essere in ottime condizioni. Anche la vernice sembra nuova! La proposta Rock Board sembra non essere influenzata dagli inverni delle Montagne Rocciose e Kissing Tree Board non sembra aver passato anni a sopravvivere all’umidità ostile della Florida.

Gabe e Rachel si comportano come se le coppie nella loro città natale fossero state in questi luoghi romantici per generazioni. E penso che potrebbe essere vero, anche se Google non mostra alcun risultato sulla proposta rock di Denver o sull’apparentemente famoso Claremont Kissing Tree. (Ho trovato Questo elenco completo di buoni posti da proporre in Coloradoche cancella Proposal Rock.) Le tane di questi amanti potrebbero essere rimaste segreti nascosti di inclinazioni romantiche, solo per il bene di Scapoli Concorrenti in cui inciampare durante le date della loro città natale. O questo o chiunque altro Scapoli Lo staff si è reso conto che potevano creare punti di riferimento locali a tema amoroso con un solo viaggio all’Home Depot. Se avessero fatto solo una lastra, non me ne sarei accorto, ma sono spariti tre pannelli.

Spero che questo diventi nuovo Scapoli Tradizione – Non vedo l’ora che arrivi il Bachelor del prossimo anno per raggiungere le famose Makeout Caves di Cincinnati o Handjob Hill a Phoenix.

Miglior membro della famiglia: il nonno di Gabby

Oltre ad essere la migliore rappresentazione della realtà reale, l’episodio di Hometowns è anche un’opportunità per qualcuno a cui è associato Scapoli Il corridore per catturare la fama dei secoli brevi. Sarai una madre ubriaca? Un padre iperprotettivo? Il fratello pensò chiaramente che essi Vale la pena i riflettori sui reality?

Le opzioni erano scarse lunedì sera. Uno sforzo valoroso è stato fatto dal bellissimo fratello di Siren e amico di Rachel che non era attratto dai maschi, ma dovrei dare il trofeo al nonno di Gabe. Chiama Gabe “un coccolone dingbat” e usa un tempismo comico perfetto per dire a Gabe che pensa che Clayton sia “pieno di merda!” Prima di ammettere che ama davvero il ragazzo. La mia parte preferita è stata quando ha detto che se Gabe non fosse riuscita a capire come far funzionare la loro relazione, l’avrebbe perseguitata dopo la sua morte, al che Gabe ha gentilmente risposto che l’avrebbe amata se lui l’avesse inseguita , non importa la situazione. (Grande affetto! Voglio perseguitare dolcemente la mia famiglia dopo la mia morte!)

Il senso dell’umorismo di Gabby l’ha resa il miglior personaggio della stagione. Ora sono in tutta la sua famiglia.

Momento migliore: già amato ama davvero



Il momento clou di una notte relativamente tranquilla BSC Viene quando Gabe viene sorpresa da suo padre. Non si aspetta di vedere suo padre perché il suo partner di lunga data sta combattendo contro il cancro ed è ragionevolmente riluttante a darle il COVID-19 sedendosi in una stanza con un uomo che ha volato per il mondo con diverse donne. Ma nel bel mezzo della riunione di Clayton con la sua famiglia, Gabe sente qualcuno che fa casino all’esterno, suonare il clacson più e più volte. È suo padre in piedi in strada con una serie di cartelli che dicono a Gabe quanto la ama e che spera di incontrare Clayton un giorno. Ci scusiamo con qualsiasi fan di Bob Dylan, ma sappiamo tutti cosa intendeva con questa famosa scena ama davvero. Voi Conoscine uno!

E devo dire: grazie, BSCper convertire un file ama davvero La scena in qualcosa di significativo. Per qualche ragione, la nostra cultura ha ignorato la trama reale ama davvero E questa scena si è trasformata in una dichiarazione d’amore creativa. È comprensibile, perché un file “Pezzo ama davvero Quasi una dozzina di storie, la maggior parte tristi Su come gli inglesi affrontano le relazioni difficili a Natale. Le persone (“felici” includono un uomo che propone alla sua cameriera, che non parla la stessa lingua, e il Primo Ministro britannico che ha scatenato un conflitto internazionale con gli Stati Uniti perché è un afrodisiaco per il suo aiutante.) La trama in La domanda riguarda Rick Grimes, un cacciatore di zombie ossessionato dal futuro, con la moglie del suo migliore amico, interpretata da Keira Knightley. È arrivato al punto in cui non esce più con la sua migliore amica perché non può starle vicino. Invece, è seduto a casa a piangere ed esce a un video infestato da fantasmi che ha fatto di Keira al loro matrimonio. (Ok, l’ultima parte è un’ipotesi, ma il film ti fornisce molte ragioni per questo.) Poi, nella presunta scena romantica in questione, la sua ossessione viene portata al livello successivo e si presenta a casa sua la vigilia di Natale per confessare il suo amore. Segnali per poter rimanere in silenzio, perché non vuole che il suo migliore amico sappia che sta attualmente professando il suo amore per sua moglie. Molto brutto!

BSC Una replica, però? È davvero dolce. I sentimenti aumentano quando Gabe scoppia in lacrime alla vista di suo padre, mentre bilancia il suo amore per sua figlia con il suo sacrificio per mantenere il suo partner al sicuro. Il momento è completamente privo di sentimenti seri che si potrebbero avere per qualcosa come, ad esempio, un amico che tradisce la moglie di un altro amico.

I famosi cartelli di Rick Grimes proclamano che a Natale si dice alla gente la verità. Ma questo accade raramente BSC, uno spettacolo di cui le persone affermano di essersi innamorate prima di lasciarsi subito dopo la fine della stagione. Quella clip con Gabe e suo padre, però, era qualcosa che si vedeva raramente in questo show: amore! Veramente!