Rilasciato il programma NFL 2024: aggiornamenti in tempo reale prima dell’annuncio completo di stasera

La NFL ha molte bocche da sfamare quando si tratta dei partner televisivi e del programma della stagione regolare. E non si tratta solo delle reti tradizionali.

Netflix si è buttato nella mischia con un paio di giochi natalizi. La NFL ha annunciato mercoledì una partnership che includerà i giochi di Natale su Netflix per i prossimi tre anni. Il Peacock, il servizio di streaming della NBC, ha disputato una partita della stagione regolare e una partita dei playoff la scorsa stagione. Una partita di playoff da record tra i Miami Dolphins e i Kansas City Chiefs Il più grande evento in streaming nella storia degli Stati Uniti. ESPN+ ha ottenuto una partita la scorsa stagione, quando gli Atlanta Falcons hanno giocato contro i Jacksonville Jaguars a Londra nella settimana 4, e un’altra partita esclusiva in questa stagione.

La NFL ha diversi partner di trasmissione, inclusa la propria rete NFL, per garantire abbinamenti di qualità e numerosi abbonamenti se i fan vogliono tutte le partite. Ecco come la NFL ha gestito gli incontri per i servizi di streaming in questa stagione.