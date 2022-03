Risultati e statistiche in tempo reale di Southern California Trojans vs UCLA Bruins – 5 marzo 2022

Los Angeles (AFP) Bruins dell’UCLA Poteva gridare “Siamo il numero due!” E si sente bene al riguardo in questo momento.

Registra Jaime Jacques Jr. 27 punti e la 17a testa di serie dell’UCLA ha sconfitto la 16a testa di serie California del Sud 75-68 Sabato sera per afferrare il seme n. 2 nei Campionati Pac 12 della prossima settimana. L’Arizona, seconda testa di serie, è arrivata prima con 18 vittorie in campionato.

“Siamo decisamente concentrati e stiamo cercando di entrare nei tornei Pac-12 e NCAA”, ha detto Jules Bernard, che ha aggiunto 19 punti.

I Bruins (23-6, 15-5 Pac-12) sono entrati nella finale di stagione regolare della squadra, pareggiando al secondo posto in campionato con i rivali di Crosstown. Hanno ottenuto una scivolata di cinque partite contro i Trojans con la loro prima vittoria nella serie dal 28 febbraio 2019 e la prima sotto l’allenatore del terzo anno Mick Cronin.

“Di sicuro, finire bene la stagione regolare significa molto”, ha detto Bernard.

Jaquez ha segnato 57 punti nelle ultime due partite dei Bruins, di cui 30 contro Washington.

“Mi sento molto meglio”, ha detto. “La mia caviglia ora sta molto meglio.”

Johnny Guzhang è tornato all’UCLA dopo aver saltato due partite a causa di una distorsione alla caviglia destra. Ha concluso con otto punti, ha saltato due tiri liberi a 30 secondi dalla fine e ha tenuto i Bruins con un vantaggio di quattro punti.

Bernard è andato 3 su 4 sulla linea di tiro libero per decidere la vittoria.

Isaiah Mobley, Trojans (25-6, 14-6) ha condotto con 20 punti e otto rimbalzi. Boogie Ellis e Drew Peterson hanno aggiunto 13 punti ciascuno. Fatta eccezione per aver segnato il primo canestro della partita, i Trojan sono arrivati ​​in ritardo per il resto del percorso. Ma alla fine l’hanno chiusa.

Spinta da un rauco giuramento studentesco che canta parolacce, la difesa dei Bruins ha costretto 15 volte a vendicare una sconfitta per 67-64 contro i Trojan il mese scorso al Galen Center. L’UCLA ha avuto un solo giro – di Myles Johnson – per il più basso di qualsiasi partita registrata e il più basso segnato da una squadra di Pac-12.

“Solo condividere la palla, non cercare di forzare nulla, giocare bene in attacco”, ha detto Jaques.

L’USC ha pareggiato 47-tutto in una partita da quattro punti di Ellis che ha chiuso 12-6 punti per aprire il secondo tempo.

Jackies ha immerso la sua mano in una corsa di sei punti dell’UCLA prima che Peterson ne segnasse cinque di fila per pareggiare i Trojan a un certo punto.

Jaquez ha preso il comando, segnando in tre possessi consecutivi sul 16-4 dando all’UCLA il suo vantaggio più grande, 69-56. I Troiani fecero quattro trasformazioni in poco tempo ed Ellis commise il suo terzo errore.

Ma l’USC si è riorganizzato e ha chiuso sul 70-68 con un boom di 12-1, inclusi sette punti di Mobley, quando i Bruins sono diventati freddi.

“Non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo concluso la partita. ‘Abbiamo commesso degli errori carini lungo la strada’”, ha detto Cronin. “Abbiamo fatto tutto il possibile per consentire loro di tornare. Avremmo dovuto vincere a doppia cifra”.

Cody Riley ha colpito una fase di svolta nel fairway che ha mantenuto l’UCLA in vantaggio 72-68.

“È stato un tiro duro”, ha detto l’allenatore del centro Andy Enfield. “E poi Isaiah è sceso e gli abbiamo preso la palla e ha sbagliato un gancio da 3 piedi. Erano tiri cruciali. Isaia fa sempre quei ganci di salto, o almeno il 90% di loro, e ha mancato. Noi. Non possiamo sparare un proiettile. “

Max Agbonkpolo si è impegnato nell’ultimo turno della USC quando è uscito dal campo a 31 secondi dalla fine. Reese Dixon-Waters ed Ellis hanno sbagliato una tripla ed Ellis ha sbagliato un facile calcio d’angolo negli ultimi 16 secondi.

La grande immagine

USC: I Trojan hanno vinto 25 partite nella stagione regolare, un record scolastico, e si stanno preparando per un’altra azione post-stagione. Sono arrivati ​​​​all’Elite Eight l’anno scorso.

UCLA: I Bruins sono andati 5-1 raggiungendo le Final Four nel torneo NCAA lo scorso anno e sono entusiasti di andare avanti con il roster ricco di talenti.

anniversario d’oro

I Bruins hanno celebrato il 50° anniversario del Programma Nazionale del 1972 all’intervallo. Tra i giocatori che si sono riuniti al Center Court c’erano Bill Walton, Jamal Wilkes, Henry Pepe, Larry Farmer e Sven Nutter, insieme al vice allenatore Gary Cunningham. L’UCLA è rimasta imbattuta nel 1971-72 sotto la guida dell’allenatore John Wooden sulla strada per vincere l’ottavo titolo di basket NCAA della scuola.

grande notte

Bernard, Riley e David Singleton sono stati premiati prima della partita, anche se potrebbe non essere l’ultima per gli anziani. Tutti e tre potrebbero tornare la prossima stagione perché la NCAA ha concesso ai giocatori un’idoneità aggiuntiva a causa del COVID-19.

prossimo

Entrambe le squadre hanno portato a casa i premi nel primo round dei Campionati Pac-12 a Las Vegas e apriranno il gioco giovedì. I Bruins giocano il vincitore del 7° posto per lo Stato di Washington contro il vincitore del 10° posto per la California. La terza testa di serie dei Trojan gioca la n. 6 a Washington o la n. 11 nello Utah nei quarti di finale. Se entrambe le squadre vincono, Bruins e Trojans potrebbero incontrarsi in semifinale.

Per ulteriori informazioni sul basket del college AP: https://apnews.com/hub/college-basketball e http://twitter.com/AP-Top25