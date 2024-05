Sam Altman anticipa la demo di OpenAI di lunedì che “sembra magica”

Icona nell’angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. Sam Altman ha detto che le “novità” che saranno annunciate lunedì “sembrano magiche”. Fabrice Cofrini/Getty

Sam Altman ha anticipato che OpenAI prevede di annunciare “nuove cose” che “sembrano magiche” lunedì.

Il CEO di OpenAI ha anche respinto l’idea di presentare GPT-5 o un motore di ricerca durante l’evento.

L’avvio potrebbe continuare a rilasciare la funzionalità di ricerca ChatGPT in futuro, hanno indicato i rapporti.

OpenAI annuncia nuovi aggiornamenti a ChatGPT e GPT-4 e, secondo Sam Altman, questi aggiornamenti sembrano “come per magia”.

Venerdì il CEO di OpenAI ha postato un post su X, ex Twitter, per parlare delle “novità” che verranno annunciate presto. Anche se non è un motore di ricerca o GPT-5, Altman ha detto che è qualcosa che “le persone ameranno”.

OpenAI non ha risposto a una richiesta di commento prima della pubblicazione.

Altman potrebbe aver smentito le voci secondo cui OpenAI avrebbe annunciato un motore di ricerca durante la demo di lunedì, ma non ha negato che OpenAI stesse lavorando su un prodotto di ricerca.

Recentemente sono circolati rapporti su OpenAI che prende di mira Google con il proprio prodotto di ricerca web in lavorazione. Secondo le informazioni, il prodotto di ricerca potrebbe essere gestito da Microsoft Bing.

Secondo un rapporto di Bloomberg, il prodotto avrà la capacità di effettuare ricerche sul Web e fornire fonti nei risultati Egli ha detto. Secondo il rapporto, una versione della funzione di ricerca utilizzerà anche immagini, come diagrammi o altre illustrazioni pertinenti come risposta alle domande.

Secondo quanto riferito, OpenAI ha tentato di reclutare alcuni dipendenti di Google per aiutarli a sviluppare un motore di ricerca.

Per quanto riguarda GPT-5, il tanto pubblicizzato successore di OpenAI del grande modello linguistico GPT-4, Business Insider ha precedentemente riferito che dovrebbe essere rilasciato quest’anno, forse intorno all’estate.

Quelli della comunità AI potrebbero anche guardare attentamente lunedì per vedere se OpenAI rivela ulteriori informazioni su Ilya Sutskever, il capo scienziato dei dati dell’azienda, che è diventato praticamente invisibile all’interno dell’azienda dopo la cacciata di Sam Altman e il ritorno come CEO.