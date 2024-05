Samsung ha ufficialmente perso la sua corona nel mercato dei pieghevoli

I pieghevoli sono ancora un concetto nuovo, ma sono migliorati molto negli ultimi anni in cui sono stati sul mercato. Samsung è stata leader nei dispositivi pieghevoli sin dall’inizio, ma l’azienda non ha ufficialmente perso la sua corona mentre la concorrenza si surriscalda e i dispositivi Galaxy pieghevoli ristagnano.

Per molti anni Samsung è stata l’attore dominante nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che i dispositivi Galaxy pieghevoli sono stati disponibili da soli, poiché altri marchi sono rimasti un po’ indietro con la nuova tecnologia. Nel primo trimestre del 2023, Samsung detiene quasi il 60% del mercato globale dei dispositivi pieghevoli, mentre il suo concorrente più vicino, Huawei, detiene solo il 14%.

Adesso le cose sono cambiate radicalmente.

UN Nuovo rapporto da Ricerca sul contrappunto Rivela che Samsung si è ridotta a solo il 23% del mercato globale dei dispositivi pieghevoli, con Huawei che ha assunto una nuova posizione di leadership di mercato con il 35% delle spedizioni totali. Ciò coincide anche con il mercato dei pieghevoli nel suo complesso in crescita inferiore al 50%.

Gli altri due grandi player sono Motorola con l’11% e Honor con il 12%. Entrambi i marchi hanno registrato una crescita massiccia nel corso del 2023, probabilmente grazie a dispositivi come Razr+ e Magic V2, entrambi pieghevoli convincenti sui rispettivi lati.

Tutto ciò avviene perché i portafogli pieghevoli Galaxy dello scorso anno, Fold 5 e Flip 5, erano aggiornamenti piuttosto minori rispetto ai loro predecessori. A parte il display più grande del Flip 5, Samsung non è cambiata molto in termini di hardware fisico o software sui suoi dispositivi pieghevoli. Nel frattempo, concorrenti come Motorola, Honor, Google e Oppo/OnePlus si facevano avanti con vari miglioramenti all’hardware, al software e alle fotocamere che Samsung non offriva.

È anche interessante notare che i dispositivi pieghevoli a libro come Galaxy Z Fold 5, Pixel Fold e OnePlus Open sono ora il fattore di forma più popolare. Il 55% dei dispositivi spediti nel primo trimestre del 2024 erano dispositivi a libro, con dispositivi a conchiglia come Galaxy Z Flip 5 e Motorola Razr+ che costituivano il resto.

